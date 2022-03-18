Son dakika: UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekim İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çeyrek final eşleşmelerinde birbirinden zor maçlar oynanacak.



İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Leipzig – Atalanta

E. Frankfurt – Barcelona

West Ham – Lyon

Braga – Rangers

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers



West Ham - Lyon / Frankfurt - Barcelona

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.