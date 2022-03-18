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Giriş Tarihi: 18.3.2022 15:48 Son Güncelleme: 18.3.2022 15:56

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri..

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekim İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çeyrek final eşleşmelerinde birbirinden zor maçlar oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

LeipzigAtalanta
E. Frankfurt – Barcelona
West Ham – Lyon
Braga – Rangers

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers

West Ham - Lyon / Frankfurt - Barcelona

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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