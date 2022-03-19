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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Dovbyk gelmiyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Dovbyk gelmiyor

Dnipro-1’e veda etmeye hazırlanan Artem Dovbyk’i, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Beşiktaş da kadrosunda görmek istiyor. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun İtalya’ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında FIFA'nın, oyunculara yönelik kararı ile birlikte çok sayıda futbolcunun da ayrılık ihtimali belirdi. Dnipro 1'in santrforu Artem Dovbyk için daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor nabız yoklarken, Beşiktaş da devreye girdi. 24 yaşındaki 1.89'luk oyuncunun 31 Aralık 2024'e kadar kontratı bulunurken serbest kalma ihtimali ise iştah kabarttı. Ukrayna Milli Takımı formasını 6 kez giyen ve 2 gol bulan Dovbyk, bu sezon Dnipro 1 ile de 17 lig maçında 14 gol-5 asist katkısı sağlamıştı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun temsilcileri ile temas kurup şartlarını öğrenirken Dovbyk'ın istikametinin İtalya olacağı öğrenildi. Ukraynalı forvete Serie A'dan Torino, Cagliari ve Verona'nın yakın ilgisi bulunurken tercihini bu yönde kullanacağı kaydedildi. Türkiye Süper Lig kapısı şimdilik kapansa da Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde yine de oyuncunun takibini bırakmayacak.

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24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında

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Dovbyk gelmiyor
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