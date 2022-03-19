Dovbyk gelmiyor

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında FIFA'nın, oyuncularayönelik kararı ilebirlikte çok sayıda futbolcunun da ayrılık ihtimali belirdi. Dnipro1'in santrforu Artem Dovbyk için daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor nabız yoklarken, Beşiktaş da devreye girdi. 24 yaşındaki 1.89'luk oyuncunun 31 Aralık 2024'e kadar kontratıbulunurken serbest kalma ihtimaliise iştah kabarttı. Ukrayna Milli Takımı formasını 6 kez giyen ve 2 gol bulan Dovbyk, bu sezon Dnipro 1 ile de 17 lig maçında 14 gol-5 asist katkısı sağlamıştı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun temsilcileri ile temas kurup şartlarını öğrenirken Dovbyk'ın istikametinin İtalya olacağı öğrenildi. Ukraynalı forveteSerie A'dan Torino,Cagliari ve Verona'nın yakın ilgisi bulunurken tercihini bu yönde kullanacağı kaydedildi. TürkiyeSüper Lig kapısışimdilik kapansada Beşiktaşyönetimi,transfer dönemindeyinede oyuncununtakibinibırakmayacak.
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24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında