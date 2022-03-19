Önder Karaveli'den Emirhan İlkhan açıklaması! "Sadece bizim bildiğimiz durumlar var"

Kalelerini bulan ilk ve tek şutta gol yediklerini vurgulayan Karaveli, "Neredeyse yan top dışında Emre'nin bir kurtarışı olmadı. Necip'in sakatlığı oluştu ve Serdar ile değiştirdik. Değişikliklerle ikinci yarıda etkimiz biraz daha arttı. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Buna benzer çok fazla maç yaşadık, tanıdığımız en iyi senaryo yaşandı. Benimle 15 maçta 6 galibiyet ve 7 beraberlik oldu. En can sıkıcı olan yedi beraberlik. Adana Demirspor'un son 15 dakikası dışında bu beraberlik maçlarında kazanacak futbol oynadık." diye konuştu.

Maçları koparamamalarıyla ilgili eleştiriye yanıt veren Karaveli, "Maçları koparamadık ama pozisyon bulmakta sorun yaşamadık. En az pozisyonu Galatasaray maçında bulduk. Yenildiğimiz Konyaspor maçında da pozisyon bulduk. Oyuncu performansları için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Oyunu hakim haline getiriyorlar ama vuruşlarda goller olmayınca, maçlar da bu şekilde bitince onların üzerinde büyük bir yük kalıyor. Vuruş performansından memnun değilim, daha iyisini yapabilirler. Genel performansta onlara söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbir maçta vazgeçmiyorlar. Kazanmak için mücadeleye devam ediyorlar. Kazanamayınca anlamı olmuyor, bütün hikaye bu." diye konuştu.