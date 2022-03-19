Sadık Çiftpınar’dan taraftara isyan! Kaptanlık bandını çıkardı...

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin son sırasına demir atan Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında kritik bir sınava çıktı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u Muleka ve Ahmet Engin'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.
KASIMPAŞA ÜST ÜSTE 3. KEZ KAZANDI
Yeni Malatyaspor 20 puanla son sırada kalırken, ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 38 yaptı ve alt sıralardan kurtulmak adına rahat bir nefes aldı. Maça damga vuran olay ise Sadık Çiftpınar'ın taraftarına gösterdiği tepki oldu.
SADIK KAPTANLIK BANDINI ÇIKARDI VE OYUNU TERK ETMEK İSTEDİ
Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, taraftarın tepkisi sonrasında oyun çıkmak istedi. Sadık'ı takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcular sakinleştirdi. Sadık Çiftpınar, 79. dakikada oyundan çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Dicko'nun sert şutunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.
29. dakikada Kasımpaşa'da savunmanın arkasında topla buluşan Ben Ouanes'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
30. dakikada Kasımpaşa atağında Hadergjonaj'ın şutunda Malatyaspor savunmasından dönen topa bu kez Muleka vurdu. Topu, Ertaç son anda çeldi.
31. dakikada Yeni Malatyaspor'da Donsah'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Tetteh, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu. Kaleci Ertuğrul, ayağıyla gole engel oldu.
39. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Kasımpaşalı Eysseric, ceza alanına girerken Umut'la duvar pası yaptı. Eysseric'in penaltı noktasının sağından vurduğu top, direğe çarpıp oyun alanına döndü.
44. dakikada Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun sağ kanattan penaltı noktasına attığı topu alan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşu auta gitti.
İlk yarı 0-0 tamamlandı.
48'inci dakikada Jospin'in ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazından savunma arkasına sarkan Tetteh'in son çizgiye inmeden yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.
57'nci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla savunmanın arkasında topu alan Umut Bozok, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruşunu yapan Umut'un vuruşunda top filelerle buluştu ancak bir önceki pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
GOL! 71'inci dakikada top çeviren Kasımpaşa'da Eysseric'in orta yuvarlaktan savunma arkasında gönderdiği topu kale alanı önünde, sağ çaprazda kontrol eden Muleka, sol ayağıyla zor pozisyonda yakın köşeye doğru sert vurdu, top filelerle buluştu: 0-1.
GOL! 74'üncü dakikada iki kişinin arasından sıyrılıp ceza alanına giren Ahmet, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın köşeye iyi vurdu, top ağlara gitti: 0-2.
75'inci dakikada kalelerinde gördükleri 2 golün ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansını beğenmeyen taraftarlar, 'Sadık dışarı' diye tepki gösterdi. Sadık ise taraftarın tepkisine sinirlenip pazubandını yere atarak kenara gelmek istedi. Araya giren kendi takım arkadaşları ve Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ın oyuna dönmesi için ikna etti. Ancak taraftarlar tepkisini sürdürürken, bir süre sonra sarı- siyahlı takım oyuncu değişikliği ile Sadık'ın yerine Awuku'yı oyuna aldı.
85'inci dakikada Umut Bozok, rakiplerinin arasından sıyrılıp ceza sahası içerisine girerek, karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutunda topu kaleci Ertaç kurtardı. Tekrar Ahmet'in gelişine çektiği topu Ertaç, kurtararak gole izin vermedi.
Karşılaşma konuk takım Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.