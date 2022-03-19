Sadık Çiftpınar’dan taraftara isyan! Kaptanlık bandını çıkardı...





GOL! 71'inci dakikada top çeviren Kasımpaşa'da Eysseric'in orta yuvarlaktan savunma arkasında gönderdiği topu kale alanı önünde, sağ çaprazda kontrol eden Muleka, sol ayağıyla zor pozisyonda yakın köşeye doğru sert vurdu, top filelerle buluştu: 0-1.



GOL! 74'üncü dakikada iki kişinin arasından sıyrılıp ceza alanına giren Ahmet, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın köşeye iyi vurdu, top ağlara gitti: 0-2.



75'inci dakikada kalelerinde gördükleri 2 golün ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansını beğenmeyen taraftarlar, 'Sadık dışarı' diye tepki gösterdi. Sadık ise taraftarın tepkisine sinirlenip pazubandını yere atarak kenara gelmek istedi. Araya giren kendi takım arkadaşları ve Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ın oyuna dönmesi için ikna etti. Ancak taraftarlar tepkisini sürdürürken, bir süre sonra sarı- siyahlı takım oyuncu değişikliği ile Sadık'ın yerine Awuku'yı oyuna aldı.



85'inci dakikada Umut Bozok, rakiplerinin arasından sıyrılıp ceza sahası içerisine girerek, karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutunda topu kaleci Ertaç kurtardı. Tekrar Ahmet'in gelişine çektiği topu Ertaç, kurtararak gole izin vermedi.



Karşılaşma konuk takım Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.