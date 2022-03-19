Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Genç oyuncu ilk resmi maçına çıkıyor! Beşiktaş - Hatayspor maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 19.3.2022 18:02 Son Güncelleme: 19.3.2022 18:04

Son dakika: Genç oyuncu ilk resmi maçına çıkıyor! Beşiktaş - Hatayspor maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Genç oyuncu ilk resmi maçına çıkıyor! Beşiktaş - Hatayspor maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında geçen hafta derbide Galatasaray'a keybeden Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Siyah-beyazlılarda cezalı Ersin Destanoğlu ve sakatlığı süren Miralem Pjanic maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ta Ersin yokluğunda 18 yaşındaki Emre Bilgin kalede görev alacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi. Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BHELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi.

EVİNDE SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

ERSİN VE PJANIC YOK!

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası yarınki karşılaşmada Emre Bilgin'in kalede görev yapması bekleniyor. Sakatlığı süren Miralem Pjanic'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

8 OYUNCU CEZA SINIRINDA!

Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

3 MAÇTA BİRER GALİBİYET

Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı. Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.

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Son dakika: Genç oyuncu ilk resmi maçına çıkıyor! Beşiktaş - Hatayspor maçında 11'ler belli oldu
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