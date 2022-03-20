3 puandan fazlası

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Giriş Tarihi: 20.3.2022

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F.Bahçe, bugün Konya’yı yenerse puan farkı 2’ye düşecek, ikincilik umudu da iyiden iyiye yeşerecek

Bu sezon elinde en büyük hedef olarak lig ikinciliği kalan Fenerbahçe, en güçlü rakibi Konyaspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde PFDK'dan iki maç ceza alan Mert Hakan ile sakatlığı süren Ferdi dışında eksik yok. İyileşen Gustavo ve Novak kulübede olacak. Valencia'nın ise 11'e alınması bekleniyor. Fenerbahçe rakibini yenerse lig ikinciliği için puan farkı 2'ye inecek. Son 5 maçta sadece bir kez berabere kalan Kanarya, Konyaspor karşısında yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor. Galibiyet, ligin üst sıralarındaki takımlara karşı olan kazanamama istatistiğini de değiştirecek.

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