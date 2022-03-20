Bilmediğiniz çok şey var!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, maçtan sonra sitem dolu açıklamalar yaptı. Puan kaybını "Çok gol kaçırıyoruz. Hep aynı senaryoyu yaşıyoruz" diye yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, Batshuayi ile ilgili soruya "Onun üzerine fazla yük biniyor.Başka oyuncularımız da gollerkaçırıyor. Batshuayi çok istiyor,çok zorluyor. Vuruş konusunda yaşadıkları,gol sayısını arttırmasını engelliyor" cevabını verdi. Karaveli, genç yıldız adayı Emirhan'a neden şans vermediği sorusunu ise şöyle değerlendirdi: "Beşiktaş teknik direktörü doğrularısöyler. Bilmediğiniz çok şeyvar. Oyuncularla yaşayan benim.Emirhan İlkhan değerli oyuncumuz. Son zamanlarda kullanamadık. Bunaen fazla üzülen benim. Sadece bizim bildiğimiz durumlar var, maçın planı var, sakatlık var, rakip var... Emirhan'ıkullanmak için çalışıyoruz."
SERGEN YALÇIN SESLERİ!
ALINAN saha sonuçlarından memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından "Sergen Yalçın" tezahüratı yaptı. Siyahbeyazlı tribünler, Cyle Larin'e de oyundan alınışı sırasında tepki gösterdi.
'BOŞ KALEYE GOL ATTI KÜÇÜMSENDİ!'
ÖNDER KARAVELI, G.Saray derbisinde 38. dakikada oyundan aldığı ve dün maç kadrosuna dahil etmediği Kenan Karaman için ise şu yorumu yaptı: "Bu kararı geçen haftaki performansından dolayı vermedik. Böyle bir davranışla, o günkü mağlubiyetin faturasını o oyuncuya kesmişsiniz demektir. En değerligol boş kaleye atmaktır. Kenan'ın attığı golbile küçümsendi. Kenan'ın fiziksel değil, mental olarak dinlenmeye ihtiyacı vardı."