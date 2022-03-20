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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Bilmediğiniz çok şey var!

Bilmediğiniz çok şey var!
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, maçtan sonra sitem dolu açıklamalar yaptı. Puan kaybını "Çok gol kaçırıyoruz. Hep aynı senaryoyu yaşıyoruz" diye yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, Batshuayi ile ilgili soruya "Onun üzerine fazla yük biniyor. Başka oyuncularımız da goller kaçırıyor. Batshuayi çok istiyor, çok zorluyor. Vuruş konusunda yaşadıkları, gol sayısını arttırmasını engelliyor" cevabını verdi. Karaveli, genç yıldız adayı Emirhan'a neden şans vermediği sorusunu ise şöyle değerlendirdi: "Beşiktaş teknik direktörü doğruları söyler. Bilmediğiniz çok şey var. Oyuncularla yaşayan benim. Emirhan İlkhan değerli oyuncumuz. Son zamanlarda kullanamadık. Buna en fazla üzülen benim. Sadece bizim bildiğimiz durumlar var, maçın planı var, sakatlık var, rakip var... Emirhan'ı kullanmak için çalışıyoruz."

SERGEN YALÇIN SESLERİ!
ALINAN saha sonuçlarından memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından "Sergen Yalçın" tezahüratı yaptı. Siyahbeyazlı tribünler, Cyle Larin'e de oyundan alınışı sırasında tepki gösterdi.

'BOŞ KALEYE GOL ATTI KÜÇÜMSENDİ!'
ÖNDER KARAVELI, G.Saray derbisinde 38. dakikada oyundan aldığı ve dün maç kadrosuna dahil etmediği Kenan Karaman için ise şu yorumu yaptı: "Bu kararı geçen haftaki performansından dolayı vermedik. Böyle bir davranışla, o günkü mağlubiyetin faturasını o oyuncuya kesmişsiniz demektir. En değerli gol boş kaleye atmaktır. Kenan'ın attığı gol bile küçümsendi. Kenan'ın fiziksel değil, mental olarak dinlenmeye ihtiyacı vardı."

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Bilmediğiniz çok şey var!
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