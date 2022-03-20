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Giriş Tarihi: 20.3.2022 23:27 Son Güncelleme: 20.3.2022 23:27

FA Cup'ta Liverpool, Manchester City'le eşleşti!

AA
FA Cup’ta Liverpool, Manchester City’le eşleşti!

İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup eden Liverpool, yarı finale kaldı. Kırmızılar'a turu getiren golü Diogo Jota kaydetti.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup eden Liverpool, yarı finale kaldı. City Ground Stadı'nda oynanan turnuvanın son çeyrek final maçının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Maçın sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Liverpool, Portekizli oyuncusu Diogo Jota'nın 83. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Bu maçın ardından turnuvada yarı finale kalan tüm takımlar belli oldu. Bu turda, Manchester City ile Liverpool, Chelsea ile Crystal Palace 16 Nisan'da karşılaşacak.

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FA Cup'ta Liverpool, Manchester City'le eşleşti!
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