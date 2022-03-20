Kartal uçmayı unuttu

Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Batshuayi golü bulsa da siyah-beyazlılar yine birçok pozisyondan yararlanamadı. Konuk ekip, Lobjanidze ile 1 puanı hanesine yazdırdı
Son iki maçında 3 puan çıkaramayıp Avrupa potasıyla puan farkının açılmasına "Dur" diyemeyen Beşiktaş, mutlak galibiyet aradığı Hatayspor karşısında da sayısız fırsata rağmen 1 puandan fazlasını alamadı. İlk devre karşılaşmanın hakimi olan Beşiktaş, oyunu Hatayspor sahasına yıkmaya çalıştı. Can, Batshuayi, Larin veGhezzal ile denemeler yapan ev sahibiBatshuayi ile kilidi kırdı. Şut denemeleri ve pozisyon noktasında sıkıntı yaşamayan Beşiktaş, ilk devrede 3 net fırsattan yararlanamazken, siyah-beyazlılara Lobjanidze harika bir frikikle yanıt verdi ve beraberlikle soyunma odasına girildi. İkinci yarıda topun kendisinde kaldığı süreyi artıran Beşiktaş'ta, fırsatlar da aynı şekilde devam etti. Ancak attığı golden sonrasevinciyle eleştirilere yanıt verenBatshuayi, fabrika ayarlarına dönerekyine saç baş yolduran goller kaçırdı.
REKORA KOŞUYOR! HATAY karşısında Süper Lig'deki 10'uncu beraberliğini elde eden Beşiktaş, en son 2013/2014 sezonundadaha yüksek bir sayıya ulaşmıştı (11). Siyahbeyazlılar ile birlikte Sivasspor da bu sezon ligin en fazla berabere kalan takımı durumunda
HATAY FARK ATTI!
BEŞIKTAŞ koşu mesafesinde 113.6 km'de kalırken, konuk ekip için bu rakam 117.4 km oldu. Bordobeyazlılarda Onur Ergün 12.6 km ile sahanın en çok koşan ismiydi. Kartal'da ise Josef 11.5 km ile mücadele etti.
'KONUŞUN' DEDI 3 NET FIRSATI HARCADI!
İKI maç sonra ilk 11'e dönen Michy Batshuayi, gol sayısını 12'ye yükseltti. 3 de asisti olan Belçikalı yıldız siyah-beyazlı takımın en skorer ismi konumunda. Batshuayi'nin gol sevinci ise oldukça ilginçti. Kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle eleştirilen 28yaşındaki futbolcu eliyle "Konuşmaya devamedin" işareti yaptı. Öte yandan attığı gole rağmen kale ağzından üç net fırsatı harcayan Batshuayi'ye tribünlerden tepki geldi.
22 ŞUT, 12 ISABET, 1 GOL
BU sezon etkili oynadığı birçok maçta hücumda yaşadığı sorunlar nedeniyle puan kaybı yaşayıp Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Beşiktaş, dün akşam Atakaş Hatayspor karşısında da benzer bir görüntü sergiledi. Siyah-beyazlı ekip 90 dakikaboyunca 22şut denemesindebulunurken,12 isabet sağladı.Ancak sadece tek gol atabildi. Kara Kartal, orta konusunda da hedefi tutturamadı. Rakip ceza sahasına kesilen 23 ortanın 2'sini adrese gönderebildi.
PAS TARTIŞMASI
Maçın 12. dakikasında rakip ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Batshuayi, pas vermediği gerekçesiyle Larin'e kızdı. Tartışan ikili, Batshuayi'nin golü sonrası barıştı.