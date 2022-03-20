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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Kasımpaşa Malatya’yı yaktı

Kasımpaşa Malatya’yı yaktı

Lacivert-beyazlılar, ligin dibindeki Yeni Malatyaspor’u iki golle yıkıp kümede kalma umutlarına ağır darbe vurdu

Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, deplasmanda ligin dibindeki Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Lacivert-beyazlıların gollerini 71'de Muleka ve 74'te Ahmet kaydetti. 20 puanda kalan Yeni Malatya ligde kalma umutlarını biraz daha tüketirken, çıkışını sürdüren Kasımpaşa ise puanını 38 yaptı.

SADIK SÜRESİZ KADRO DIŞI
YENİ MALATYASPOR'DA Sadık Çiftpınar, taraftarın tepkisi sonrası tribünlere dönerek çirkin bir hareket yaptı. Ardından kaptanlık pazubandını çıkararak kenara gelen oyuncuyu, futbolcular sakinleştirdi. Yeni Malatyaspor, maç sonrası Sadık'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Kasımpaşa Malatya’yı yaktı
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