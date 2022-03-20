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Giriş Tarihi: 20.3.2022 16:24 Son Güncelleme: 20.3.2022 16:40

Son dakika haberi: Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti

Son dakika haberi: Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti

Son dakika: Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Altay'da mağlubiyet sonrası İzmir temsilcisinin teknik direktörü Serkan Özbalta istifa etti.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan Serkan Özbalta, "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi istifamı sunacağım, kararı yönetim verecek" ifadelerini kullandı.

Altay'ın başında 7 Süper Lig maçına çıkan Serkan Özbalta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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Son dakika haberi: Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta istifa etti
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