Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Konyaspor maçında 11’ler belli oldu

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR ARASINDA 42. RANDEVU

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Süper Lig'de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 106 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 46 gol kaydetti.