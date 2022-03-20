Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Konyaspor maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 20.3.2022 18:02 Son Güncelleme: 20.3.2022 18:06

Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Konyaspor maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Konyaspor maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Sarı-lacivertli takımda cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Min-Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

KONYASPOR: Sehic, Adil, Bytyqi, Guilherme, Soner, Cikalleshi, Amir, Endri, Musa, Skubic, Amilton.

MERT HAKAN VE FERDİ YOK!

Fenerbahçe'de 2 futbolcu, Konyaspor karşısında görev yapamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak. Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR ARASINDA 42. RANDEVU

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Süper Lig'de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 106 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 46 gol kaydetti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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Son dakika: Kanarya evinde galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Konyaspor maçında 11'ler belli oldu
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