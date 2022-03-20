Son dakika: Sabah Spor yazarları, Türk futbolunun Avrupa’daki çöküşünü değerlendirdi! "TFF'nin payı..."

Örneğin; Berkan ile Taylan'a oyun görüşleri çok yeterli olmadığı için 'Bu oyuncuların Galatasaray'da ne işi var?' diyenler var. Tabii ki önemli olan yetenekli oyuncuların bu seviyede koşmaları. Ama bunlar olmadığı için G.Saray'ın Avrupa kulvarında 8 maçta 1 yenilgi almasının en önemli nedenleri; iki savaşçı Berkan ve Taylan'dır. Bugün yetenekleriyle Avrupa'nın radarına girmiş olan Kerem de kendisine çok iyi bakıp çok güçlü olduğu için bu ortamı oluşturmuştur.