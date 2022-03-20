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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Tek hedef Avrupa!

MEHMET ÖZCAN
Tek hedef Avrupa!

Bu sezon Avrupa’da Türkiye’nin göğsünü kabartan Galatasaray, kalan 9 maçını da kazanıp üst sıralara çıkmak istiyor. Avrupa bileti alması için ligi ilk dörtte bitirmek zorunda olan Cimbom, sezonun ilk yarısında bu karşılaşmalarda 10 puan toplayabilmişti

Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısından dönen Aslan, lige döndü ve yeni hedef, Konferans Ligi olarak belirlendi. G.Saray, sezonu 4. sırada tamamlaması halinde Avrupa'nın üç numaralı turnuvasına katılma hakkı elde edecek. Domenec Torrent'in sözleşmesinde ilk 4 için özel bonuslar bulunsa da takımın işi zor. Kalan 9 haftada puan kaybına kredisi olmayan Aslan'ın Gaziantep deplasmanında galibiyetten başka şansı yok. Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'la dördüncülük yarışına girmeye çalışacak Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki son 9 maçta sadece 10 puan toplayabilmişti.

90 BİN TARAFTARDAN 30 MILYON TL
NEF Stadyumu'nda dört gün içinde Beşiktaş ve Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'ın futbolu taraftarlarını, geliri ise yönetimin yüzünü güldürdü. 90 bin futbolsever, Aslantepe'deki son iki maçta tribünleri tıklım tıklım doldururken, bilet satışı ve kombinelerden yaklaşık 30 milyon TL gelir elde edildi.

OMAR AFFINI İSTEDİ
SLOVAKYA ve Ermenistan maçları için Norveç Futbol Federasyonu'ndan davet alan Omar Elabdellaoui, milli takımdan affını istedi. 30 yaşındaki sağ bek, milli arada ABD'ye sağlık kontrollerine gidecek.

ARDA'YA YİNE FORMA YOK
SARI-KIRMIZILILAR dün Florya'da yaptığı idmanla G.Antep maçının hazırlıklarını noktalayıp bu kente gitti… Taktik ağırlıklı antrenman yapılırken teknik direktör Torrent zaman zaman oyuncularını da uyardı. Kafilede Arda Turan ve kaleci Fatih Öztürk'ün yanı sıra sarı kart cezalıları Mohamed ve Ömer Bayram da yer almadı.

MUSLERA ÖZLEMİ BİTİYOR
G.Antep'te rotasyona gidecek olan Torrent; Uruguaylı'nın yanı sıra Emre Kılınç'a 11'de şans verecek
BARCELONA ve Beşiktaş'la 8 gün içinde 3 zor maç oynayan Galatasaray, fizik olarak yıpranırken Gaziantep deplasmanında rotasyona gitmek zorunda kaldı. Teknik direktör Domenec Torrent kale, savunma ve orta sahada değişiklikler yapacak. 13 Aralık 2021'de Sivas'ta sakatlanan Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla sahalara dönüyor. Pena'nın yerine Uruguaylı 1 numarayla başlayacak olan Katalan hoca, sağ bekte Omar Elabdellaoui'yi tercih edecek. Babel'in kulübeye, Emre Kılınç'ın da ilk 11'e girmesi bekleniyor. Kart cezalısı Mohamed'in yokluğunda forvette Gomis'ten başka alternatif yok.

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