Tek hedef Avrupa!

Giriş Tarihi: 20.3.2022

Bu sezon Avrupa’da Türkiye’nin göğsünü kabartan Galatasaray, kalan 9 maçını da kazanıp üst sıralara çıkmak istiyor. Avrupa bileti alması için ligi ilk dörtte bitirmek zorunda olan Cimbom, sezonun ilk yarısında bu karşılaşmalarda 10 puan toplayabilmişti