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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Yeni hoca %90 valerien İsmael

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yeni hoca %90 valerien İsmael

Teknik direktör konusunda sürpriz bir hamle yapan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaştı

Beşiktaş'ta üst üste gelen puan kayıpları ve hedeflerden uzak kalınması yönetimi harekete geçirdi. Teknik direktör konusunda uzun süredir birçok isimle görüşme yapan Kartal'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, hızlandırdığı temaslar sonrası Fransız teknik adam Valerien Ismael ile anlaşmaya çok yaklaştı. Son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich'i çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden yürütülen görüşmelerde sona doğru gelindi. Sözleşme yapılması halinde Ismael'in birkaç gün sonra İstanbul'a geleceği ve siyah-beyazlıların, Trabzonspor deplasmanına yeni teknik adamla çıkabileceği belirtildi. 3 dil bilen tecrübeli teknik adamın hücum futbolu oynatmayı sevdiği ve özellikle genç oyunculara önem verdiği bildirildi. Siyah-beyazlıların, listesindeki diğer isim olan Daniel Farke'nin de alternatifte tutulduğu öğrenildi. Ancak 45 yaşındaki Alman hocanın maliyetinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

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Yeni hoca %90 valerien İsmael
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