Yeni hoca %90 valerien İsmael

Teknik direktör konusunda sürpriz bir hamle yapan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaştı
Beşiktaş'ta üst üste gelen puan kayıpları ve hedeflerden uzak kalınması yönetimi harekete geçirdi. Teknik direktör konusunda uzun süredir birçok isimle görüşme yapan Kartal'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, hızlandırdığı temaslar sonrası Fransız teknik adam Valerien Ismael ile anlaşmaya çok yaklaştı. Son olarakİngiltere Championship ekibiWest Bromwich'i çalıştıran46 yaşındaki teknik adam ile1+1 yıllık sözleşme üzerindenyürütülen görüşmelerdesona doğru gelindi. Sözleşme yapılması halinde Ismael'in birkaç gün sonra İstanbul'a geleceği ve siyah-beyazlıların, Trabzonspor deplasmanına yeni teknik adamla çıkabileceği belirtildi. 3 dil bilen tecrübeliteknik adamın hücumfutbolu oynatmayı sevdiğive özellikle genç oyuncularaönem verdiği bildirildi. Siyah-beyazlıların, listesindeki diğer isim olan DanielFarke'nin de alternatifte tutulduğu öğrenildi. Ancak 45 yaşındaki Alman hocanın maliyetinin daha yüksek olduğu ifade edildi.