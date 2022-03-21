2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımı'mız karşılaşma için Portekiz'e iniş yaptı. A Milli Takımı'n başarılı futbolcusu Çağlar Söyüncü, maç öncesi Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte açıklamanın tamamı…
"KONU MİLLİ TAKIM OLUNCA KOŞA KOŞA GELİYORUZ"
Yorgunuz ama sonuçta milli takım olunca hepimiz için yorgunluk kalkıyor. Hepimiz koşa koşa geliyoruz. Çok zorlu bir maç olacak. Farkındayız. Portekiz karşısında hocamızın taktikleri doğrultusunda ve haddimizi bilerek oynayacağız.
"RAKİBİMİZ DÜNYACA ÜNLÜ"
Rakibimiz dünyaca ünlü bir takım ve önemli oyuncuları var. Biz de hocamızla birlikte son maçlarda iyiyiz. İnşallah iyi hazırlanıp güzel bir maç geçiririz. Kuntz Hocamız, pozitif ve sempatik bir insan. Ben daha önce Almanya'da oynadığım için Alman kültürüne biraz daha yatkınım. Böyle bir avantajım var. Onu biraz daha iyi anlayabiliyorum. Almanya'daki hocamla taktikleri ve saha içi konuşmaları birbirine benziyor.
"ÇOK ZAMANIMIZ OLMUYOR"
Çok zamanımız olmuyor. Toplanıyoruz. 3-4 gün sonra maça çıkıyoruz. En iyi şekilde, çok iyi iletişimle sahaya yansıtmamız lazım performasımızı. Biraz daha vakit olsa daha çok çalışabiliriz. Şimdi çok zamanımız yok. Şu an güzel iletişimi de sahaya yansıtmalıyız.
"50 YILDA BİR GELEN FUTBOLCULAR"
Ronaldo, Messi gibi tarz oyuncular tartışılmaz. Dünyaya 50 yılda 1 gelen futbolcular. Bu yaşta gösterdiği performanstan ötürü saygı duyulması gerekiyor. Son Dünya Kupası mı olur Ronaldo'nun, yoksa bırakır mı bilmiyorum. Cristiano Ronaldo, paylaşımlarında daha çok oynamak istediğini söyledi. Biz de 20 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Ronaldo'nun son kupası mı olur bilmiyorum ama bizim için bu kupaya gitmek daha önemli.
"İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYORUM"
Premier Lig'de oynadığım için mutluyum. İmkanım olduğu sürece İngiltere'de kalmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor. 1.5-2 ayda takım olarak iyi çıkış yakaladık. Şu an her şey iyi gidiyor. Premier Lig, tartışılmaz. Oynadığım için mutluyum. En üst seviye oyuncularla oynamak çok güzel. Benden sonraki gençlere daha iyi örnek olabilirim, daha çok yardım edebilirim. İyi tecrübeler ediniyorum. İlerleyen yıllarda bunu gelecek nesillere aktarmak istiyorum.
"TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ"
Saat farkı ve yoğun program nedeniyle Süper Lig'i çok izleyemiyorum ama izleyebildiğim kadarıyla Trabzonspor şampiyonluğun yüzde 90 favorisi.