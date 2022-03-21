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Giriş Tarihi: 21.3.2022 17:14 Son Güncelleme: 21.3.2022 17:17

Eski Galatasaraylı Fernando Meira Portekiz – Türkiye maçını değerlendirdi! “Türkiye’yi elemek kolay değil”

Eski Galatasaraylı Fernando Meira Portekiz – Türkiye maçını değerlendirdi! “Türkiye’yi elemek kolay değil”

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giyen Portekizli oyuncu Fernando Meria, Portekiz – Türkiye maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

2008-2009 sezonunda Galatasaray'a transfer olan başarılı defans oyuncusu Fernando Meira, ülkesi Portekiz'in Türkiye ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını TRT Spor'da değerlendirdi. Meria yaptığı açıklamada Türkiye'yi elemenin kolay olmadığını belirtti. İşte açıklamanın tamamı…

"PORTEKİZ'İ DESTEKLİYORUM AMA TÜRKİYE'YE BÜYÜK SEVGİM VAR"

Portekiz milli takımında iyi bir hocamız var. Oyunumuza ve maçlarda aldığımız skorlara önemli katkıları var. Türkiye'ye karşı çok zorlu bir maç oynayacağız. Keşke Portekiz ve Türkiye Dünya Kupası'na birlikte katılabilselerdi. Ancak yalnızca biri ilerleyebilecek. Tabi muhtemel olarak İtalya'ya karşı oynanacak bir de final maçı var. Türkiye milli takımına büyük bir sevgi besliyorum ve keyifli bir maç olmasını diliyorum. Elbette Portekiz benim ülkem, bu yüzden Portekiz'i destekliyorum.

"TÜRKİYE'Yİ ELEMEK HİÇ KOLAY OLMAYACAK"

"Portekiz'in birkaç önemli oyuncusu var. Milli takımımız için en önemli isim tabii ki Cristiano Ronaldo. Türkiye de iyi oyunculara sahip. Ayrıca iyi bir takım ruhu var. Türkiye'yi elemek Portekiz için kolay olmayacak.

"İLK AMAÇ ETKİLİ ATAKLAR YAPMAK"

Teknik direktörümüz için ilk amaç gol yememek değil, daha etkili ataklar yapmak. Takımımız birlikte oynarken çok sağlam duruyor. Avrupa Şampiyonası'nda çok defansif ve agresif bir oyun oynamıştık. Stoper mevkisinde çok sayıda oyuncumuz olmaması bizim için bir problem.

"ÇALHANOĞLU FANTASTİK BİR OYUNCU"

Hakan Çalhanoğlu fantastik bir oyuncu. Harika bir tekniği var. Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri. Çok iyi şutları, çalımları ve korner atışları var. Türkiye milli takımı bir arada olduğunda çok güçlü olabiliyor.

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI GALATASARAY'DA"

Arda Turan ile hala görüşüp konuşuyorum. Ayrıca Galatasaray taraftarlarıyla sohbet ediyoruz. Galatasaray'da oynamak çok güzeldi. Fantastik bir kulüp ve İstanbul da harika bir şehir. Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray'da. Umarım ligi hak ettiği yerde bitirebilir. Galatasaray hala kalbimde.

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Eski Galatasaraylı Fernando Meira Portekiz – Türkiye maçını değerlendirdi! “Türkiye’yi elemek kolay değil”
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