Portekiz mesaisi başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya çağrılan oyuncular, dün akşamdan itibaren İstanbul'da toplanmaya başladı. Bugün Portekiz'e uçacak olan kırmızı- beyazlılarda, yurt dışında top koşturan oyuncuların büyük bölümü Portekiz'deki kampa katılacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Portekiz'i elerse İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final maçına çıkacak. Türkiye, Portekiz'e yenilmesi halinde ise yine aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki durumda da maç 29 Mart Salı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak.