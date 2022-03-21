KÖLN TEKNİK DİREKTKÖRÜ BAUMGART: KARAR İÇİN ZAMAN VERİLMELİ

Gurbetçi oyuncunun Köln'de antrenörlüğünü yapan Steffen Baumgart da Salih Özcan'a seçim konusunda zaman verilmesi gerektiğini söyledi. Baumgart, "Salih'in vermesi gereken bir karar var. Almanya'da mı yoksa Türkiye'de mi oynayacağına dair bir tartışma olduğunu biliyoruz. Ona karar vermesi için zaman verilmeli" şeklinde konuştu.