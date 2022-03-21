Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi ve Nwakame hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:
"Gündeme dair başkanlarımızı bilgilendirdim. Mehmet Sepil de online olarak katıldı. Ayın 28'inde Viyana'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradaki stratejimiz için konuştuk."
"DERİN BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ"
"Yayın ihalesini konuştuk. TRT'nin de çekilmesinden sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacak."
Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk.
Kulüpler Birliği içerisinde fikir ayrılığına tanık olmadım. Anadolu kulüplerinin gelir kalemlerinin %80'i yayın. İhaleden en fazla geliri elde etmek istiyoruz. Bunu kim söylediyse, nereden duyduysanız, gerçekle örtüşmeyen bir ifade. Tavrımız belli; fazla para.
Şampiyonluk hakkında konuşmuyorum. Olumsuz koşulları, eksikler vardı. Ligde bu tür sonuçlar doğal. Her maçı kazanacaksanız diye bir kural yok. Bir hesap yapmıştım, her maçı kazanırsanız 114 puan yapıyor sanırım. İnşallah sezon sonu Trabzonspor'la ilgili konuşuruz.
"Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, her şeyin bittiği değil, her şeyin başladığı noktada olacağız. İleriye dönük bu mücadeleyi sürdürmek için uğraşacağız."
"Hiçbir rakibimize saygısızlık yapmak istemiyoruz. Matematiksel olarak umutları devam edenlere de saygısızlık yapmak istemiyoruz. Matematiksel olarak bitmeden bitmeyecek. Spor tarihi bu tür sürprizlerle doludur. Yolun sonuna gelmedik."
NWAKAEME İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?
"Kurumsal bir yol izliyoruz. Kulüp içi planlamaları, hedefleri gerek gördüğümüz zaman ve gerek gördüğümüz ölçüde paylaşıyoruz. Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin merak edilmesi doğal. Ancak kulüp kurumsal yapısı gereği, yeri ve zamanı gelince kararları paylaşacak.