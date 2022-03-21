Şampiyonluk hakkında konuşmuyorum. Olumsuz koşulları, eksikler vardı. Ligde bu tür sonuçlar doğal. Her maçı kazanacaksanız diye bir kural yok. Bir hesap yapmıştım, her maçı kazanırsanız 114 puan yapıyor sanırım. İnşallah sezon sonu Trabzonspor'la ilgili konuşuruz.

"Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, her şeyin bittiği değil, her şeyin başladığı noktada olacağız. İleriye dönük bu mücadeleyi sürdürmek için uğraşacağız."

"Hiçbir rakibimize saygısızlık yapmak istemiyoruz. Matematiksel olarak umutları devam edenlere de saygısızlık yapmak istemiyoruz. Matematiksel olarak bitmeden bitmeyecek. Spor tarihi bu tür sürprizlerle doludur. Yolun sonuna gelmedik."