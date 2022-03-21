Var mı bana yan bakan!

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Giresunspor’u 4 golle geçerek galibiyet serisini 3’e, yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkardı
Son haftalarda ciddi bir yükseliş grafiği yakalayan Antalyaspor, dün sahasında düşme hattıyla arasını açmaya çalışan Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Coşkulu taraftar desteğini arkasına alan kırmızı-beyazlılara 3 puanıkazandıran golleri Veysel Sarı(5 dk.), Doğukan Sinik (62 dk.),Fernando (81 dk.) ve Naldo (90+5dk.) attı. Giresunspor'un tek golünü ise 67. dakikada Floranus'un topa elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda MuhammedGümüşkaya kaydetti. Nuri Şahin yönetiminde galibiyet serisini 3 maça, yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Akdeniz ekibi, puanını da 41 yaparak alt sıralardan iyice uzaklaştı. Kümede kalma savaşı verenve Antalya'ya 3 maçlık galibiyetserisiyle gelen Giresunsporise 35 puanda kaldı.
FERNANDO FIRTINASI
ANTALYASPOR'UN devre arasında renklerine bağladığı ve takımın yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Fernando Martins dünkü karşılaşmada da boş durmadı. 5. dakikada Veysel Sarı'nın golünde asisti yapan isim olan Brezilyalı orta saha, 81. dakikada da golünü atarak tribünlerden alkış aldı. Formagiydiği 9 maçta 4 gol, 2 asistlik performanssergileyen 30 yaşındakifutbolcunun adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor.
'LİGİN ALT TARAFIYLA İŞİMİZ KALMADI'
ANTALYASPOR'UN teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligde 8 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak tehlikeli bölgeden uzaklaştıklarını söyledi. Groenendijk, "Bu galibiyetle ligin alttarafıyla işimiz kalmadı. Başarının sırrı soyunma odası. Maç maç ilerliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.