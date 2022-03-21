Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Var mı bana yan bakan!
Giriş Tarihi: 21.3.2022

Var mı bana yan bakan!

Var mı bana yan bakan!

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Giresunspor’u 4 golle geçerek galibiyet serisini 3’e, yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkardı

Son haftalarda ciddi bir yükseliş grafiği yakalayan Antalyaspor, dün sahasında düşme hattıyla arasını açmaya çalışan Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Coşkulu taraftar desteğini arkasına alan kırmızı-beyazlılara 3 puanı kazandıran golleri Veysel Sarı (5 dk.), Doğukan Sinik (62 dk.), Fernando (81 dk.) ve Naldo (90+5 dk.) attı. Giresunspor'un tek golünü ise 67. dakikada Floranus'un topa elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Nuri Şahin yönetiminde galibiyet serisini 3 maça, yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Akdeniz ekibi, puanını da 41 yaparak alt sıralardan iyice uzaklaştı. Kümede kalma savaşı veren ve Antalya'ya 3 maçlık galibiyet serisiyle gelen Giresunspor ise 35 puanda kaldı.

FERNANDO FIRTINASI
ANTALYASPOR'UN devre arasında renklerine bağladığı ve takımın yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Fernando Martins dünkü karşılaşmada da boş durmadı. 5. dakikada Veysel Sarı'nın golünde asisti yapan isim olan Brezilyalı orta saha, 81. dakikada da golünü atarak tribünlerden alkış aldı. Forma giydiği 9 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor.

'LİGİN ALT TARAFIYLA İŞİMİZ KALMADI'
ANTALYASPOR'UN teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligde 8 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak tehlikeli bölgeden uzaklaştıklarını söyledi. Groenendijk, "Bu galibiyetle ligin alt tarafıyla işimiz kalmadı. Başarının sırrı soyunma odası. Maç maç ilerliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan yeni karar!
Son dakika: Kanarya 88'de 3 puanı aldı! Fenerbahçe evinde Konyaspor'a şans tanımadı
Bir dönemin süper starıydı; Sesini ve çocuğunu kaybetti! Tüdanya SABAH'a konuştu: Bergen'i de anlattı
Son dakika | Tehlikeli ve çirkin girişim: Muğla'daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu!
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım
Bakan Nebati kur korumalı mevduat hesabındaki son durumu aktardı: 570 milyar lirayı aştık
Mankafa
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Var mı bana yan bakan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA