Yiğido uzatmada güldü

Demir Grup Sivasspor, 90+1. dakikada bulduğu golle Altay’ı 2-1 mağlup etti
Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda düşme hattındaki Altay'ı geriden gelip 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci devresinde konuk ekip 54. dakikada Martin Rodriguez ile öne geçti. Yiğido 79. dakikada Kayode ile skorda dengeyi sağlarken, 90+1'de kaleci Ali Şaşal'ın pasında Yatabare topu ağlarla buluşturdu ve takımına 3 puanı kazandırdı. Bu sonuçla birlikteSivasspor puanını 40yaparken, Altay ise 29puanda kaldı.
SERKAN ÖZBALTA İSTİFA ETTİ
ALTAY'DA Nobre'nin ardından göreve gelen Serkan Özbalta,Sivasspor karşılaşmasında gelen mağlubiyetsonrası görevinden istifa etti. 43 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlılarda 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 puan topladı. Böylelikle bu sezonligde 22. teknik adamayrılığı yaşandı.