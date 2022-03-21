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Giriş Tarihi: 21.3.2022

Yiğido uzatmada güldü

Yiğido uzatmada güldü

Demir Grup Sivasspor, 90+1. dakikada bulduğu golle Altay’ı 2-1 mağlup etti

Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda düşme hattındaki Altay'ı geriden gelip 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci devresinde konuk ekip 54. dakikada Martin Rodriguez ile öne geçti. Yiğido 79. dakikada Kayode ile skorda dengeyi sağlarken, 90+1'de kaleci Ali Şaşal'ın pasında Yatabare topu ağlarla buluşturdu ve takımına 3 puanı kazandırdı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 40 yaparken, Altay ise 29 puanda kaldı.

SERKAN ÖZBALTA İSTİFA ETTİ
ALTAY'DA Nobre'nin ardından göreve gelen Serkan Özbalta, Sivasspor karşılaşmasında gelen mağlubiyet sonrası görevinden istifa etti. 43 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlılarda 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 puan topladı. Böylelikle bu sezon ligde 22. teknik adam ayrılığı yaşandı.

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Yiğido uzatmada güldü
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