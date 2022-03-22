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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Hangisini getirelim!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Hangisini getirelim!

Valerien Ismael sunumlarını yaptı, 750 bin Euro’ya ‘tamam’ dedi. Andriy Shevchenko, Kartal’ın teklifini kabul ederken, İbrahim Üzülmez de artık listede... Başkan Ahmet Nur Çebi 3 adaydan birini seçecek

Üst üste gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Önder Karaveli'nin yerine gelecek isim için karar aşamasına geldi. Valerien Ismael ismi öne çıkarken, Fransız çalıştırıcı, Kartal'ı inceledi ve projelerini de Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya sunup başkan Çebi'ye de telefonda anlattı. Gündemdeki isimlerden Andriy Shevchenko da Beşiktaş'ın teklifine olumlu dönüş yaparken, listeye son sıradan giren İbrahim Üzülmez'in adı üst sıralara çıktı. Her üç teknik adam için de başkan Çebi'ye tüm dosyalar iletildi. Çebi kurmayları ile dün Vodafone Park'ta son bir toplantı yaptı. Bu isimlerden Valerien Ismael'in ağır bastığı bildirildi.

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