Hangisini getirelim!

Üst üste gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Önder Karaveli'nin yerinegelecek isim için karar aşamasınageldi. Valerien Ismael ismi öne çıkarken, Fransız çalıştırıcı, Kartal'ı inceledi ve projelerini de Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya sunup başkan Çebi'ye de telefonda anlattı. Gündemdeki isimlerden Andriy Shevchenko da Beşiktaş'ın teklifine olumlu dönüş yaparken, listeye son sıradangiren İbrahim Üzülmez'in adıüst sıralara çıktı. Her üç teknik adam için de başkan Çebi'ye tüm dosyalar iletildi. Çebi kurmayları ile dün Vodafone Park'ta son bir toplantı yaptı. Bu isimlerden Valerien Ismael'in ağır bastığı bildirildi.