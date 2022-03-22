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Giriş Tarihi: 22.3.2022 20:09 Son Güncelleme: 22.3.2022 20:21

Son dakika: Göztepe resmen açıkladı! İrfan Can Eğribayat hakkında karar verildi...

Son dakika: Göztepe resmen açıkladı! İrfan Can Eğribayat hakkında karar verildi...

Son dakika haberi... İzmir ekibi Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, son oynanan Alanyaspor maçında taraftarlarla tartışma yaşamıştı. Göztepe Kulübü, bunun üzerine İrfan Can Eğribayat'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci İrfan Can Eğirbayat'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat'ın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN ÖZÜR

İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten 3 maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında aynı sorunları yaşadım. Tüm taraftarlar toplu bir şekilde bana tepki gösterdiler. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sükunetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan, desteğini hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil'den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk futbol camiasından özür dilerim."

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Son dakika: Göztepe resmen açıkladı! İrfan Can Eğribayat hakkında karar verildi...
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