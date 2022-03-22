Son dakika haberi: PSG'de Neymar skandalı! "Kulübe sarhoş geliyor"

Fransa Ligue 1'de lider bir şekilde şampiyonluğa yürüten ancak son maçında Monaco'ya 3-0 yenilen Paris Saint-Germain'de (PSG) flaş gelişmeler yaşanıyor
Gazeteci Daniel Riolo, RMC Sport'un After Foot adlı TV programına verdiği demeçte, "Neymar neredeyse hiç antrenman yapmıyor ve kulübe sarhoş olarak geliyor" ifadelerini kullandı.
Riolo açıklamalarına ekledi: "Paris Saint-Germain taraftarları Neymar'ın tuhaflıklarını veya Netflix belgeselini umursamıyor. Kontratını iptal edip gitmesine izin vermeliler. Kulübe çok zarar veriyor. Bırakın gitsin, kulübü mahvediyor."
PSG, daha önce Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra geçen hafta sonu AS Monaco'ya 3-0 yenildi.