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Giriş Tarihi: 22.3.2022 16:25 Son Güncelleme: 22.3.2022 16:38

Son dakika haberi: PSG'de Neymar skandalı! "Kulübe sarhoş geliyor"

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: PSG’de Neymar skandalı! Kulübe sarhoş geliyor

Son dakika haberi: Fransa Ligue 1'de lider bir şekilde şampiyonluğa yürüten ancak son maçında Monaco'ya 3-0 yenilen Paris Saint-Germain'de (PSG) flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız devi, dünyaca ünlü yıldızı bomba Neymar skandalıyla sallanıyor. İddialara göre, Neymar'ın antrenmanlara sarhoş geldiği ifade edildi. İşte gündeme oturacak iddiaya dair tüm detaylar... (Sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fransa Ligue 1'de lider bir şekilde şampiyonluğa yürüten ancak son maçında Monaco'ya 3-0 yenilen Paris Saint-Germain'de (PSG) flaş gelişmeler yaşanıyor

Fransız devi, dünyaca ünlü yıldızı bomba Neymar skandalıyla sallanıyor.

İddialara göre, Neymar'ın antrenmanlara sarhoş geldiği ifade edildi.

Gazeteci Daniel Riolo, RMC Sport'un After Foot adlı TV programına verdiği demeçte, "Neymar neredeyse hiç antrenman yapmıyor ve kulübe sarhoş olarak geliyor" ifadelerini kullandı.

Riolo açıklamalarına ekledi: "Paris Saint-Germain taraftarları Neymar'ın tuhaflıklarını veya Netflix belgeselini umursamıyor. Kontratını iptal edip gitmesine izin vermeliler. Kulübe çok zarar veriyor. Bırakın gitsin, kulübü mahvediyor."

PSG, daha önce Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra geçen hafta sonu AS Monaco'ya 3-0 yenildi.

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Son dakika haberi: PSG'de Neymar skandalı! "Kulübe sarhoş geliyor"
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