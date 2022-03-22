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Giriş Tarihi: 22.3.2022 19:33 Son Güncelleme: 22.3.2022 20:07

Süper Lig ekibi Altay resmen duyurdu! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi...

Süper Lig ekibi Altay resmen duyurdu! Serkan Özbalta’nın görevine son verildi...

Bu sezon Süper Lig'e yükselen İzmir ekibi Altay, ligdeki kötü gidişatı nedeniyle birden fazla teknik direktör değişikliğine gitti. Son olarak Serkan Özbalta ile çalışan Altay, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta ile görüşüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir'e davet teklifimizi de kabul etmedi. Altay Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta'nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz. Ligin kalan bölümünde İzmir'de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır."

Altay'da Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ardından göreve gelen Serkan Özbalta yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 16 maçlık galibiyet hasretine sona verip, 7 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

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Süper Lig ekibi Altay resmen duyurdu! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi...
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