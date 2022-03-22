Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor-Beşiktaş derbisi kapalı gişe! Biletler tükendi…
Giriş Tarihi: 22.3.2022 13:58 Son Güncelleme: 22.3.2022 14:02

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi kapalı gişe! Biletler tükendi…

AA
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi kapalı gişe! Biletler tükendi…

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftası TrabzonsporBeşiktaş derbisine sahne olacak. Maçın biletleri satışa sunulmasının ardından saatler içerisinde tükendi.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın biletleri tükendi.

Maç biletlerinin saat 11.00'de satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Biletler, satışa çıkarılmasından kısa bir süre sonra tükendi.

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerini VIP Platinum 3 bin 250, VIP Gold 2 bin 500, VIP Silver ve batı tribün 750, doğu tribün 650, fırtına tribün 450, kale arkası da 350 liradan satışa çıkarmıştı.

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Trabzonspor-Beşiktaş derbisi kapalı gişe! Biletler tükendi…
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