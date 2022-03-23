Yönetim, taraftar, camia, teknik ekip, futbolcular ve personel herkes ama herkes Altaylı. Altay üzerinden birbirimize zarar vereceğimize hedefimize odaklanalım. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sezon başında bu yana her ay en az 10 milyon TL kaynak yaratıyoruz. Zaman fedakarlık zamanı" dedi.

"SAKİN OLALIM, BİRLİK OLALIM, BERABER OLALIM"

Altay Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: "Kimse bu kulübün kötülüğünü istemiyor ve iyi niyetle çalışıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki ayağımız taşa takıldığı her anda birbirimizi yıkmaya çalışacaksak sonuçta zarar gören Altay olur. Sakin olalım, birlik olalım, beraber olalım. Sivasspor maçında yediğimiz ofsayt golü bile tartışmadan, sezon başından bu yana aleyhimize verilen ve direkt sonuca etki eden 13 kararı tartışmadan savaş baltalarını çıkarmak, bağcıyı dövmeye çalışmaktan öte bir şey değil.

Futbol ne yazık ki böyle bir oyun, ofsayt golü yemesek, bugün herkes bizi alkışlıyordu. Neresinden bakarsanız bakın bunu kabul etmek mümkün değil. Yeniden evimizdeki maçlara odaklanalım. Biz de maddi-manevi çok fedakarlık yapıyoruz, ama görevimizin başındayız ve yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede belirleyeceğiz."