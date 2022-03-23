Roberto Mancini'den oyuncularına Kuzey Makedonya uyarısı: "Küçümsememek gerekiyor"

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın, play-off turu C Yolu yarı finalinde yarın Palermo'da Kuzey Makedonya ile yapacağı maç öncesi federasyon kanalında açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör Mancini, rakipleri Kuzey Makedonya'yı değerlendirirken, "Maçı kazanmış gibi düşünüp, küçümsememek gerekiyor. Bu çok önemli. Bu maç Kuzey Makedonya için tarihi ve çok önemli. Bu nedenle sahada her şeylerini koyacaklar ortaya. Başlangıçtan son düdüğe kadar motive olmalıyız." dedi.
Mancini, İtalyan gazetecilere yaptığı açıklamada da, Kuzey Makedonya karşısında paniğe kapılmamaları gerektiğini aksi takdirde işlerin daha zorlaşabileceğine dikkati çekerek, "Sabır gerekli çünkü Kuzey Makedonya iyi savunma yapan bir takım." yorumunu yaptı.
"Gök-mavililer"in takım kaptanı Giorgio Chiellini de maç öncesinde yaptığı açıklamada, özel bir şey yapmaları gerekmediğini, 3,5 yılda kendi değerlerini gösterdiklerini belirterek, "İyi hazırlandık. Eğer bildiğimiz gibi oynarsak turu geçeriz." ifadesini kullandı.
A Milli Futbol Takımı da, play-off turu yarı finalinde yarın Portekiz ile karşılaşacak. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.