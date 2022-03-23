Roberto Mancini'den oyuncularına Kuzey Makedonya uyarısı: "Küçümsememek gerekiyor"

Teknik direktör Mancini, rakipleri Kuzey Makedonya'yı değerlendirirken, "Maçı kazanmış gibi düşünüp, küçümsememek gerekiyor. Bu çok önemli. Bu maç Kuzey Makedonya için tarihi ve çok önemli. Bu nedenle sahada her şeylerini koyacaklar ortaya. Başlangıçtan son düdüğe kadar motive olmalıyız." dedi.