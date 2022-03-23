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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Yeni sezon ‘Umut’u!

MEHMET ÖZCAN
Yeni sezon ‘Umut’u!
Aslan İnaki Pena'nın bonservisi için Barcelona'nın nabzını yoklarken, yeni sezon çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Galatasaray'ın listesinin iki numarası ise Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok. Kasımpaşa formasıyla harika bir performans ortaya koyan Umut, 14 gol-7 asistle sezona damgasını vurdu ve A Milli Takım'a seçilmeyi başardı. Lacivert-beyazlılar, Lorient'ten kiraladığı 25 yaşındaki milli golcünün opsiyonunu kullandı ve bonservisini aldı. Yeni sezonda Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Umut Bozok için teklif yapma kararı verdi. Kasımpaşa 1.5 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için 5 milyon Euro fiyat belirlerken G.Saray ise ilk etapta takas teklifi ile kapıyı çalacak.

ASLANTEPE, REKORLAR KİTABI'NDA
Nef Stadyumu, 10404 güneş paneli ve 4.2mw'lık elektrik üretimi ile "Güneş Enerjisi ile Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten Stadyumu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Yeni sezon ‘Umut’u!
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