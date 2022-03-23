Yeni sezon ‘Umut’u!

Aslan İnaki Pena'nın bonservisi için Barcelona'nın nabzını yoklarken, yeni sezon çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Galatasaray'ın listesinin iki numarası ise Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok. Kasımpaşa formasıyla harika birperformans ortaya koyan Umut,14 gol-7 asistle sezona damgasınıvurdu ve A Milli Takım'a seçilmeyibaşardı. Lacivert-beyazlılar, Lorient'ten kiraladığı 25 yaşındaki milli golcünün opsiyonunu kullandı ve bonservisini aldı. Yeni sezonda Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Umut Bozok için teklif yapma kararı verdi. Kasımpaşa 1.5 milyonEuro'ya aldığı oyuncu için 5milyon Euro fiyat belirlerken G.Saray ise ilk etapta takas teklifi ile kapıyı çalacak.
ASLANTEPE, REKORLAR KİTABI'NDA Nef Stadyumu, 10404 güneş paneli ve 4.2mw'lık elektrik üretimi ile "Güneş Enerjisi ileDünyanın En Fazla Elektrik Üreten Stadyumu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.