‘Çok çalıştık vicdanım rahat’

Üyelerin ağır eleştirisi ve “İstifa et” çağrısı sonrası kürsüye gelen Başkan Burak Elmas, “Yapacak çok işimiz var. Bizim vicdanımız rahat” dedi
Mustafa Cengiz döneminde sicil kurulu başkanlığı yapan Selçuk Erdoğmuş'un kulüpten ihracı tartışılırken, Burak Elmas da Galatasaray Lisesi mezunu öğrencilerin üyelikte yaşadığı sorunlar nedeniyle mevcut Disiplin Kurulu'nun aldığı ihraç kararını savundu. 5 saat süren toplantıda eski başkan adayı Metin Öztürk en sert eleştiriyi yaptı ve "15. sıradakiyerimize bakınca anlıyorum ki buyönetim saha, masa, kasadan sonratasada da sıfır" dedi. Yapılan, 'İstifa edin ve genel kurula gidin" eleştirilerinden sonra kürsüye gelen Başkan Burak Elmas şu ifadeleri kullandı:
GENEL KURUL IRADESINE SAYGI DUYUYORUZ
"Bu göreve aday olurken, kulübün kurtuluş mücadelesi içerisinde olduğunu ve her şeyin toz pembe olmadığını bilerek taşın altına elimizi koyduk. Bizim 6 aylık hizmetimiz değerlendirilecek. Genel Kurul'un her türlü iradesine saygı duyuyoruz. Galatasaray üyelerinin aklıselimine güveniyorum. Aldığımız her karardaGalatasaray'ın bekasını vegeleceğini düşündük. Çok çalıştık,daha yapacak çok işimiz var.Vicdanımız rahat... Cumartesi daha detaylı konuşacağız."