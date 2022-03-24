Fatih Terim'den Portekiz - Türkiye maçı öncesi dikkat çeken açıklama! "İmkansız denilen şeyler..."

2022 Dünya Kupası yolunda Portekiz ile play-off maçına çıkacak olan Türkiye, bu akşam saat 22.45'te tarihi bir maç oynayacak. Bu zorlu karşılaşma öncesi Türkiye ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Fatih Terim, Türkiye'nin tur şansını ve milli futbolcuların son dönemdeki formlarını değerlendirdi.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
"Bir futbol aşığı olarak Türkiye, Portekiz ve İtalya'nın üçünün de Dünya Kupası'nda olmasını isterdim. Türkiye'nin Katar 2022'ye giden yolu hiç de kolay değil. İlk olarak Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Portekiz ile karşılaşacağız. Eğer geçersek futbol devi, tüm zamanların favorisi İtalya olacak. Tabii ki bu bizim için kolay değil ama geçmişe bakarsak Türkiye'nin imkansız denilen şeyleri başardığını görürüz"
"Türkiye bir futbol ülkesi ve tüm turnuvalarda yer almalı. Taktik disiplinimiz var ve buna hislerimizi de eklediğimizde kendimize özgü bir futbol modelini ortaya çıkarıyoruz. Ayrıca çok önemli ve ilginç bir genç oyuncu grubumuz var. Çoğu ile beraber de çalıştım ve onların geliştiğini görmek ve bu Dünya Kupası ile beraber tüm önemli turnuvalarda görmek isterim."
"Ruben Dias ve Pepe'nin olmayışı avantaj gibi gözükse de Portekiz'in kadrosuna bakarsak tamamı dünya klasmanında oyuncular. Orta sahada da şampiyon olmuş oyuncular var. Cristiano Ronaldo'yu da unutmayalım. Ayrıca 22 yaşlarındaki Rafael Leao ve Joao Felix de şimdiden en üst düzeyde olan futbolcular. Bence Portekiz'deki maç çok yüksek seviyede kaliteli olacak."
"Bizim de çok fazla önemli ve değerli oyuncumuz var. Örneğin Hakan Çalhanoğlu bence şu anda bir fenomen haline geldi. 19 yaşında Hamburg'da oynarken ona milli takımda şans vermiştim ve hiç şüphem yoktu. Onun potansiyelini biliyorum ve dahasını da yapabileceğine inanıyorum. Öte yandan Merih Demiral'ın da Atalanta'da doğru bir ortamda gerçek değerini göstermesinden dolayı çok mutluyum."
"Serie A'daki ve Avrupa'nın diğer liglerindeki oyuncularımız dışında Kerem Aktürkoğlu'nu da söylemem gerekiyor. Yakında Avrupa'ya kendisini tanıtacak ve Portekiz karşısında ve umarım İtalya karşısında da fark yaratabilir. Bugünün futbolunda koşu ve çalım anlamında çok fazla görülmeyen bir yeteneği var."