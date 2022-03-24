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Giriş Tarihi: 24.3.2022 10:46 Son Güncelleme: 24.3.2022 10:56

Juventus’a “usulsüzlük” suçlaması! Ronaldo detayı...

AA
Juventus’a “usulsüzlük” suçlaması! Ronaldo detayı...

İtalya Serie A Ligi’nin köklü takımlarından Juventus’a flaş suçlama. Mali işlemlerde usulsüzlük kapsamında yapılan suçlamada kulüp hesaplarının incelendiği ve ülke genelinde Juventus’a bağlı hukuk bürolarında arama yapıldığı açıklandı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ilk kez geçen kasım ayı sonunda kulüp tesislerinde arama yapılması ve bazı kişilere yönelik sorgulamalarla gündeme gelen "Prisma" adlı mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması çerçevesinde, siyah-beyazlıların hesapları yeniden incelemeye alındı.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir kez daha harekete geçen İtalyan mali polis ekiplerinin, dün akşam Torino, Roma ve Milano'da kulüple bağlantılı bazı hukuk bürolarında arama yaptığı kaydedildi.

Haberlere göre, bu son arama dalgasının odağında, salgın döneminde oyuncu hesaplarının dondurulması ve bununla alakalı oyunculara yapılan maaş ödemeleri yer alıyor.

Soruşturmaya bakan savcıların, kulüpte maaş hareketlerini incelediği, ayrıca bazı gizli belgeleri kulüp binası dışında saklama ve yok etme gibi eğilimler tespit ettiği ifade edildi.

Juventus'a yönelik "Prisma" ismiyle anılan soruşturma, Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2021'de başlatılmış, ilk arama ve sorgulamalar Kasım ile Aralık 2021'de yapılmıştı.

Soruşturmanın ilk dalgasında 2019-2021 dönemindeki mali hesaplar ve özellikle aralarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2018'de siyah-beyazlı kulübe transferi de olmak üzere bazı futbolcuların transferlerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları incelemeye alınmış, bazı kulüp yöneticilerinin de ifadelerine başvurulmuştu.

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Juventus’a “usulsüzlük” suçlaması! Ronaldo detayı...
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