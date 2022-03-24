Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Münih Türkgücü iflas etti! Ligden çekilmek zorunda kaldılar…
Giriş Tarihi: 24.3.2022 16:54

Münih Türkgücü iflas etti! Ligden çekilmek zorunda kaldılar…

AA
Münih Türkgücü iflas etti! Ligden çekilmek zorunda kaldılar…

Almanya Futbol Federasyonu, Almanya 3. Lig’de forma giyen Münih Türkgücü’nün iflas etmesinden dolayı ligden çekildiğini açıkladı.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, kulübün iflas masası yöneticisinin bugün ligden çekildiklerini duyurduğu belirtildi. Münih Türkgücü'nün artık mevcut ödeme yükümlülüklerini karşılayacak durumda olmadığı ve ekonomik olarak sezonu tamamlayamayacağı ifade edildi.

Ligden çekilmenin sezon bitimine 5 hafta kala gerçekleşmesinden dolayı, takımın şimdiye kadar oynadığı maçlardaki sonuçların değerlendirmeden çıkarılacağı belirtildi. Bu nedenle puan cetvelinin güncelleneceği ve kümeden düşen ilk takımın da Münih Türkgücü olduğu aktarıldı.

Münih Türkgücü Kulübü Üst Yöneticisi Max Kothny de yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar olan maçlarına çıkabilmenin, yeni bulunacak sermaye ile mümkün olabileceğini ancak son haftalardaki yoğun çabalarına rağmen bir yatırımcı bulunamadığını dile getirdi.

Kulüp, ocak sonunda iflas davası açılması için Münih Yerel Mahkemesine başvuruda bulunmuş, bunun üzerine DFB de şubat ortasında takımın 11 puanını silmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Son dakika: NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği...
Mart anketinde hangi parti önde?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı
Son dakika: Ticaret Bakanlığı şeker stokçuları ile ilgili harekete geçti: İnceleme başlatıldı
Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü: Suçlanan genç kız konuştu!
Son dakika: Fenerbahçe'den flaş karar! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı
Bizi sizden koruyun, başka ihsan istemez
ARKADAŞINA GÖNDER
Münih Türkgücü iflas etti! Ligden çekilmek zorunda kaldılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA