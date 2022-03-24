Son dakika: Gedson Fernandes'ten Portekiz -Türkiye maçı yorumu! "Maçın favorisi..."

'PORTEKİZ BU MAÇIN FAVORİSİ'



Futbolun öngörülemez bir spor dalı olduğunu ifade eden Fernandes, "Favoriler her zaman kazanmıyorlar. Zaten bu maçta favorinin ilan edilmesi, favori için iyi bir şey değil. Evet, Portekiz bu maçın favorisi bunu herkes biliyor ama futbolun bu kadar sevilmesinin sebebi her zaman favorilerin kazanamaması. Görsel zevkinin çok üst seviyede olacağı düşündüğüm çok iyi bir maç olacak" dedi.