Yolun sonu Katar olsun

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Porto’daki maçı kazanması halinde finali İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle 29 Mart Salı günü Konya’da oynayacak
A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden milliler, yarı final maçında bu akşam 22.45'te Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak. Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek.
Milliler kaybetmesi halinde iseaynı eşleşmenin mağlubuyla özel maçtakarşı karşıya gelecek. Bu özel müsabaka da yine 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.