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Giriş Tarihi: 25.3.2022 11:21 Son Güncelleme: 25.3.2022 11:25

Galatasaray’da yarın önemli gün! Mali kurul toplanıyor…

DHA
Galatasaray’da yarın önemli gün! Mali kurul toplanıyor…

Burak Elmas başkanlığında bu sezon istediği çıkışı bir türlü yapamayan Galatasaray’da yarın kritik gün. Geçmiş dönem başkanı merhum Mustafa Cengiz dönemi ve dönemin başkanı Burak Elmas’ın ilk döneminin oylanacağı Galatasaray Spor Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda gerilimin yüksek olması bekleniyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nde yarın büyük gün. 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu yarın gerçekleşecek. Eski başkan merhum Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut başkan Burak Elmas'ın ilk döneminin oylanacağı genel kurulda gerilimin yüksek olması bekleniyor.

Genel kurul öncesi son divan toplantısında başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapılırken, Elmas vicdanlarının rahat olduğunu belirtti.


GECEYE KADAR SÜRECEK
Galatasaray'da genel kurul divan başkanlığının oluşturulmasının ardından yarın saat 10.00'da Lütfu Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayacak genel kurul geç saatlere kadar devam edecek.

Önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması beklenirken, Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibrasızlıkta tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.

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Galatasaray’da yarın önemli gün! Mali kurul toplanıyor…
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