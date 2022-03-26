Hocam bu sistem bizi yorar

Alman teknik adam, üçlü savunma planını anlatınca şaşıran bazı oyuncular, düşüncelerini aktarıp kritik kararı sorguladı
Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunda büyük önem taşıyan Portekiz maçı oynanmadan sistem ve oyuncu tercihleri kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Teknik patron StefanKuntz, taktik idmanda bunu denemesinerağmen milli futbolcular, ilk 11açıklandığında şaşkınlık yaşadı.
KUNTZ: BU BENİM TERCİHİM
Üçlü defansa mesafeli yaklaşan isimler oldu. Hatta tecrübeli oyunculardan biri, takım arkadaşlarının kaygılarını ve düşüncelerini Alman çalıştırıcıya iletip, "Bu sistemdebaşarılı olabilir miyiz? Uzun süredir4'lü oynuyoruz ve buna alışkınız. Yeni sistembizi yorar" ifadelerini kullandı. Farklı fikirlerin çıkmasına ve kaygıların oluşmasına rağmen kararını değiştirmeyen Alman teknik adam, sadece radikal sistem değişikliği değil Berkan'ı sol kanat, Hakan ve Orkun'u orta sahada birlikte oynatma kararını, "Bu benimtercihim, bu sistem ve oyuncularla sahadaolacağız" şeklinde konuştu.
ESKİYE DÖNMEK İSTER MİSİNİZ!
KUNTZ'UN değişimi Portekiz maçının ilk 20 dakikasında S.O.S vermeye başladı. Alman hoca devre arasında "Eskisisteme dönmek ister misiniz?" diye sordu. Zaten bunu da basın toplantısında kendisi, "Oyuncularıma eski sistemedönmek isteyip istemediklerinisordum ancak devametmek istediler" diyerek açıkladı. İlk kez 5'linin sol bekinde Berkan'ın görev alması, Fransa maçının orta sahadaki yıldızı Dorukhan'ın oynatılmaması (8 Haziran 2019/2-0 Türkiye galip) orta sahanın zayıf kalması gibi tartışmaların ve elenişin yankıları devam edecek. Milli Takım'da ağırlıklı görüş, "Portekiz'i en kırılgan döneminde yakalamıştık. Alıştığımız sistem, doğru oyuncular ve önde daha çok baskı yapacak dinamik bir orta sahayla çıksak finale çok yakındık. Portekiz'i geçsek Konya'daKuzey Makedonya'yı taraftarındesteğiyle yenerdik" şeklinde olduğu kaydedildi.
NE DEDİLER
Portekiz karşısında penaltı kaçıran Burak'ın, Milli Takım'a vedası için yorumunuz nedir?
LEVENT TÜZEMEN
Futbol hayatı da artık bitebilir!..
Burak Yılmaz'ın penaltı kaçırdı diye Milli Takım'ı bıraktığını düşünmüyorum. Eğer Portekiz,Türkiye'ye elenseydi Ronaldo da kariyerininoktalardı. Burak 37 yaşına girecek, sezon sonu Lille'le sözleşmesi bitiyor. Eğer Türkiye'de büyük bir kulüpte oynama şansını elde edemezse futbol hayatına bile nokta koyabilir. Burak'ın bundan sonraki hedefleri arasında zaten A Milli Takım'da oynamak yer almazdı. Ancak Burak futbol hayatına devam ederse ve Milli Takım da kendisine ihtiyaç duyarsa görev alacağı konusunda bir açık kapı da bıraktı. Burak'ın bu kararındahocası Kuntz'un da bir açıklaması olmalı. Alman teknik adam, Burak'ın kararına saygı mı duyacak yoksa kendisine hâlâ ihtiyaçları olduğunu mu açıklayacak. Örneğin Zidane, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamış. Sonra geri dönmesi konusunda üzerinde oluşan baskılara dayanamamış ve 2006 Dünya Kupası'nda final oynamasına katkıda bulunmuştu.
İSKENDER GÜNEN
Bir maça değil kariyerine bakın
Burak Yılmaz, bütün takımlara golcü kimliği ile büyük katkılar yaptı. Kaleciler ve golcüler futbolunyalnız adamlarıdır. Kalede nasıl kurtarışlarınızla övgü alıp, yediğinizde eleştirilirseniz, forvette de kahraman olur, kaçırdığınızda da yerden yere vurulursunuz. Aynı Burak 5 ay önce Letonya'yı 2-1 yend-i ğimizde 90+9'da penaltıyı atma sorumluluğunu üstlendi. Attığı golle de play-off kapısını araladı. Portekiz maçında yine sorumluluğu aldı ama bu kez kaçırdı. Futbolun doğasında olan bir olgu. Bir gerçekvar ki eleştiri yapılırken tek pozisyona değilBurak'ın tüm kariyerine bakmak gerek. Aldığı kararı da saygıyla karşılamak gerek. Yeniden dönmesi gündeme getirilecektir ama sonrasında yaşanacak her başarısızlıkta Burak ismi telaffuz edilecektir.
ALİ GÜLTİKEN
Türkiye'nin son 10 yılında var
Burak çok değerli bir golcü. Aşağı yukarı 10 yıldır Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük golcü olarak ön plandaydı. Milli takım performansına baktığımız zaman oynadığı her iki maçtan birinde golü var. Portekiz karşısında kaçan penaltı talihsiz bir olay. Ama şunu çok iyi biliyorum ki herkesten daha fazla o penaltıyı gol yapmak isteyen kişi Burak'tı. Golyaptığı taktirde Türkiye'ye yeniden nasılbüyük bir ümit aşılayacağının da farkındaydı. Ama futbol içinde biliyoruz ki bu tür olaylar var. Penaltılar kaçabiliyor. Dünyanın en önemli oyuncuları da çok önemli finallerde penaltılar kaçırdılar. Hem kendileri üzüldü, hem de ülkelerini üzdüler. Bu olay Burak'ın kariyeri için çok üzücü olabilir ama onun kalitesinden değer kaybettirmez. Futbolcular dönem dönem bırakma kararı alır ama oynadıkları sürece fikir de değiştirebilirler. Değiştirmezse deülke olarak Burak'a teşekkür ederiz.