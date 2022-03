Trabzonspor maçı bir şans korkmuyorum

Beşiktaşız, Süper Lig 'in son şampiyonuyuz. Korkmak diye bir şey olmaz. Taraftar kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir teknik adam görecek"hatta Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birisinde göreve geldim. Sorumluluklar çok yüksek ama benim de aradığım şey buydu"24 saat boyunca durmadan çalışacağız. Siyah ve beyazı kanımızda hissediyoruz. Bu sezon kalan 8 maçta maksimum puanı almak istiyoruz" Beşiktaş 'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 senelik sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Valerien İsmael, başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkçe olarakifadelerini kullanan İsmael,sorusuna,cevabını verdi. Fransız çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye 'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisine geldim. Sorumluluklar büyük ama benim de aradığım bu.Beşiktaş'ın çok yüksek, ateşli ve tutkulu taraftar kitlesi var. Onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ekibimle birlikte 24 saat durmadan çalışacağız. Siyah ve beyazı artık kanımızda hissediyoruz. Kalan 8 maçta maksimum puanı almak istiyoruz. Taraftara şunun sözünü veriyorum; 'Kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir teknik direktör görecekler'.ISMAEL, kadro ile ilgili Ceyhun Kazancı ile çok fazla konuştuklarını, kimlerle devam edip etmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı kariyer başlangıcındaolduğunu da sözlerine ekledi."Çalıştığım kulüplerde 3-4 genç ismin kariyerine etkide bulundum ve şu anda çok iyi yerdeler.kriterleri karşılıyorsa oynama şansı bulacak"Bir teknik direktörün en önemli rolünün oyuncuyu geliştirmek olduğunu dile getiren İsmael, takımdaki genç oyuncuların seviyelerini tespit edeceklerini belirtti. Fransız hoca, "Futbolcu değerdir ve performansını yukarıya çekmek için uğraşmalısınız.. Çalıştığım kulüplerde 3-4 gencin kariyerine etkide bulundum ve şu anda çok iyi yerdeler.Kriterleri karşılayan oyuncuların yaşı hiç önemli değil. 17 yaşındaysa, kriterleri karşılıyorsa forma şansı bulacak" ifadelerini kullandı.VALERİEN İsmael, oyun felsefesinin yüksek tempo üzerine kurulu olduğunu ve bunun çok büyük enerji gerektirdiğini vurguladı. Bu enerjiyi, rakibe ve sahalarında taraftarlara hissetmeleri gerektiğini dile getiren 46 yaşındaki hoca, "Rakibe fiziksel üstünlük kurmalısınız. Teknik kalite de şart. En önemli noktalardan biri Beşiktaş, ligi domine etmek isteyen bir takım. Tempo ile birleştirmelisiniz. Bunu oynamak için oyuncularla zaman geçirmek gerekiyor. Şu an göreve gelmem oldukça doğru. 3 yıldır çalıştırdığım takımlarda 3-4-3 oynatıyorum. 150 maçın üzerinde bir deneyimden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi elemeleri, Avrupa Ligi elemeleri ve Premier Lig'de hep böyle sahadaydık" diye konuştu.Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien İsmael'e büyük güven duyduklarını belirtirken kendi döneminin 4. değil, 2. teknik direktörü olduğunu söyledi. Çebi, "Ben sadece Sergen Yalçın'la sözleşme yaptım. Önder Karaveli zaten buradaydı. Abdullah Avcı ile mukaveleyi ben imzalamadım. Ben hiçbir zaman teknik adam göndermedim, gidenler oldu. Valerien İsmael, kontrat sürecince devam edecektir. Hocayı sonuna kadar koruyacağım.Karaveli bizimledir, devam edecektir" şeklinde konuştu.Bir medya mensubu, İsmael için Terminatör benzetmesi yapıldığını hatırlatıp, "Beşiktaş Terminatör'ünü buldu mu?" diye sordu. Bunun üzerine Başkan Çebi, "Beşiktaş taraftarı, hocasını severse ona yakışan sıfatı bulur. Onlar 'Terminatör' diyorsa sorun yok" yanıtını verdi.Murat ÖZBOSTANTop çevirmiyor net konuşuyor!yanlış olduğunu daha önce ifade etmiştim. Sonuçta Beşiktaş yönetimi bu riski aldı ve başkan Ahmet Nur Çebi, sonuna kadar hocayı koruyacağını söyledi. Valerien İsmael her konuda çok net ifadeler kullandı. Lafını hiç eveleyip gevelemedi.. Takımla ilgili her soruyu içtenlikle yanıtladı. Savaşçı bir ruhu olduğunu gördük. Açıklamaları taraftarı yüzde yüz mutlu etmiştir. Tribünler ile etkileşimi iyi olacak. Özellikle Trabzonspor maçı için, "Korkum yok. Benim için şans olacak" ifadesi çok iddialıydı.8 haftalık süreçte kahraman da olabilir yıpranabilir de... Cesareti ve öz güveni bakalım sahaya nasıl yansıyacak.