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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Fizik kapasite yetersiz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Fizik kapasite yetersiz

Beşiktaş’ın yeni hocası Valerien İsmael, takıma ilk teşhisini koydu. Siyah-beyazlı oyuncuların maçların son bölümünde düşüş yaşadığını tespit eden Fransız teknik adam, takıma kondisyon yüklemesi yapıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Fransız teknik adam, siyah-beyazlı kulüpten ilk teklif aldığı andan itibaren yaklaşık iki haftadır takımın eski maçlarını izleyerek analiz etti. Yardımcılarıyla birlikte yaptığı analizlerde özellikle maçların son bölümlerinde ciddi şekilde fiziksel düşüş yaşandığını tespit eden İsmael, kondisyonu da yeterli bulmadı.

DÜZ KOŞUYU BIRAK İSTASYONA BAK
Siyah-beyazlılarla iki antrenmana çıkan 46 yaşındaki teknik direktör, takımın fizik ve kondisyonunu iyileştirmek için özel çalışma programı hazırladı. İsmael, dünkü idmanda düz koşuyu es geçerken direkt istasyon çalışması yaptırarak oyuncularına antrenmanların çok yorucu ve sert geçeceğinin mesajını verdi.

YÖNETİMDEN ÜÇ ANTRENÖR
İstanbul'a iki yardımcısıyla gelen Fransız hocanın ekibine kulüp de bünyesinden üç antrenör dahil etti. Sezon sonu Jack Riley'i de ekibine katacak olan İsmael'in, bu süreçte teknik kadroya ekleme yapıp yapmayacağına karar vereceği belirtildi.



ALEX'E YENİ FORMÜL!
Valerien İsmael, kadroda bulunan yetenekli ayakları yeniden yükselişe geçirmek istiyor. Sezon başı büyük umutlarla transfer edilen ancak yeteri kadar Beşiktaş'a katkı sağlayamayan Alex Teixeira ile görüşme yapan İsmael, yıldız oyuncuya beklentilerini açıkladı. Bugüne dek ağırlıklı olarak forvet arkasında göreve yapan Alex'i kendi sistemi olan 3-4-3'te farklı pozisyonda değerlendirmek için kafa yoran İsmael'in, tecrübeli yıldızı, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning'te de sık sık oynadığı gibi sol kanat forveti olarak değerlendirebileceği belirtildi.



U19 MAÇINI İZLEDİ
Siyah-beyazlıların tesisinde 1 numaralı sahada A Takım idman yaparken aynı saatlerde 3 numaralı zeminde U19'un Adana Demirspor ile erteleme maçı vardı. Gençlere büyük önem veren Valerien İsmael, A Takım idmanından ayrılarak bu karşılaşmasını takip etti ve gençleri yerinde gözlemledi.

ALANYA'YI DA TAKİBE ALDI!
Dünkü idmanda medya mensuplarını Türkçe "Hoş geldiniz" diyerek karşılayan Valerien İsmael'in sadece Trabzonspor'u değil, bir sonraki hafta karşılaşacakları Alanyaspor'u da takibe aldığı ortaya çıktı. Fransız çalıştırıcı, Akdeniz ekibinin maçlarını yakından izliyor.

'GENEL KURULU HİÇE SAYDILAR'
Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını açıklayan Fuat Çimen, basınla bir araya geldi. Çimen, Çebi'nin seçimi kazanacakmış gibi çalışma yürüttüğünü belirterek, "Mevcut yönetimin teknik adam görüşmesinden son derece rahatsızız. Bu genel kurul kararını hiçe saymaktır" ifadelerini kullandı.

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Fizik kapasite yetersiz
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