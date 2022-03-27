Fizik kapasite yetersiz

Beşiktaş’ın yeni hocası Valerien İsmael, takıma ilk teşhisini koydu. Siyah-beyazlı oyuncuların maçların son bölümünde düşüş yaşadığını tespit eden Fransız teknik adam, takıma kondisyon yüklemesi yapıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Fransızteknik adam, siyah-beyazlıkulüpten ilk teklif aldığı andanitibaren yaklaşık iki haftadırtakımın eski maçlarınıizleyerek analiz etti. Yardımcılarıyla birlikte yaptığı analizlerde özellikle maçların son bölümlerinde ciddi şekilde fiziksel düşüş yaşandığını tespit eden İsmael, kondisyonu da yeterli bulmadı.
DÜZ KOŞUYU BIRAK İSTASYONA BAK
Siyah-beyazlılarla iki antrenmana çıkan 46 yaşındaki teknik direktör, takımın fizik ve kondisyonunuiyileştirmek için özel çalışma programı hazırladı. İsmael, dünkü idmandadüz koşuyu es geçerken direkt istasyon çalışması yaptırarak oyuncularına antrenmanların çok yorucu ve sert geçeceğinin mesajını verdi.
YÖNETİMDEN ÜÇ ANTRENÖR İstanbul'a iki yardımcısıyla gelen Fransız hocanın ekibine kulüp de bünyesinden üç antrenör dahil etti.Sezon sonu Jack Riley'ide ekibine katacakolan İsmael'in, busüreçte teknik kadroyaekleme yapıp yapmayacağınakarar vereceğibelirtildi.
ALEX'E YENİ FORMÜL!
Valerien İsmael, kadroda bulunan yetenekli ayakları yeniden yükselişe geçirmek istiyor. Sezon başıbüyük umutlarla transferedilen ancak yeteri kadarBeşiktaş'a katkı sağlayamayanAlex Teixeira ilegörüşme yapan İsmael, yıldızoyuncuya beklentileriniaçıkladı. Bugüne dek ağırlıklı olarak forvet arkasında göreve yapan Alex'i kendi sistemi olan 3-4-3'te farklı pozisyonda değerlendirmek için kafa yoran İsmael'in, tecrübeli yıldızı, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning'te de sık sık oynadığı gibi sol kanat forveti olarak değerlendirebileceği belirtildi.
U19 MAÇINI İZLEDİ
Siyah-beyazlıların tesisinde 1 numaralı sahada A Takım idman yaparken aynı saatlerde 3 numaralı zeminde U19'un Adana Demirspor ile erteleme maçı vardı. Gençlere büyük önem veren Valerien İsmael, A Takım idmanından ayrılarak bu karşılaşmasını takip etti ve gençleri yerinde gözlemledi.
ALANYA'YI DA TAKİBE ALDI!
Dünkü idmandamedya mensuplarınıTürkçe "Hoşgeldiniz" diyerekkarşılayanValerienİsmael'insadeceTrabzonspor'udeğil, bir sonrakihafta karşılaşacaklarıAlanyaspor'uda takibe aldığıortaya çıktı.Fransız çalıştırıcı,Akdenizekibinin maçlarınıyakındanizliyor.
'GENEL KURULU HİÇE SAYDILAR'
Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını açıklayan Fuat Çimen, basınla bir araya geldi. Çimen, Çebi'nin seçimi kazanacakmış gibi çalışma yürüttüğünü belirterek, "Mevcut yönetimin teknik adam görüşmesinden son derece rahatsızız. Bu genel kurul kararını hiçe saymaktır" ifadelerini kullandı.