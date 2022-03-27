Tahkim Kararı MHK’nin kararını bozdu! Tartışmalara sebep olan karar ne anlama geliyor?





FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası F.Bahçe sert tepki gösterdi: "F.Bahçe olarak Türk futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022'de bu açıklamayı yapmıştık. Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz: Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?"