Tahkim Kurulu futbolu karıştırdı

TFF yönetim kurulunun onayladığı hakem operasyonunu Tahkim bozdu... Sert tartışmaların yaşandığı toplantıda oy çokluğuyla hakem ve gözlemcilerin görevleri iade edildi. Şimdi gözler TFF'nin yapacağı açıklamaya çevrildi
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, dün önemli bir karara imza attı. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 Süper Lig hakeminin görevden el çektirilmesi kararını bozdu. Yapılan duruşmalı toplantıda itirazlar değerlendirilirken, zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Fikir ayrılıkları olsa daKurul, oy çokluğuyla hakemliktenve gözlemcilikten uzaklaştırılan21 kişinin klasmanlarını iadeetti. Duruşmaya MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da katıldı. Hakemlerin iadesi için gerekçeli karar kamuoyuna bildirilmedi. Bu şok gelişme büyük tartışmayı da beraberinde getirdi. MHK'nin, 8 Mart'tahakemleri liste dışı bırakmakararını federasyononaylamış, KulüplerBirliği de destek vermişti. Şimdi gözler, TFF yönetimi ile MHK'ye çevrildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!
Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası F.Bahçe sert tepki gösterdi: "F.Bahçe olarak Türk futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022'de bu açıklamayı yapmıştık. Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz: Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?"
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Murat ÖZBOSTAN
Kararın gerekçesini bildirin!
Tahkim Kurulu daha önce de çok tartışılacak kararlara imza atmıştı. Sonuç itibarıyla futbolun bir hukuk sistemi var. Tabii ki karara saygı duymak lazım ama bu eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Öncelikle kararların gerekçesinedir? Hangi kriterleruygulanmıştır?.. Bunların açıklanmadığını görüyoruz. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun da onayladığı kararı bozmak tabii ki hoş bir şey değil… Sonuçta bu kararı iyi yönde de kötü yönde de eleştirecek kişiler olacaktır. Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart'ta önemli bir operasyona imza attı. Eleştiriler de aldı, başarılı da bulundu. Kulüplerimizin büyük bir çoğunluğu da destek verdi. Bu mevcut hakemlerebundan sonra da görevverileceğini düşünmüyorum.Kulüpler Birliği'nin yapacağı açıklamayı merak ediyorum.