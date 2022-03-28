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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Epözdemir: Toplantımıza F.Bahçeliler katılıyordu

Epözdemir: Toplantımıza F.Bahçeliler katılıyordu
Burak Elmas yönetiminden istifa eden Rezan Epözdemir, yaşanan süreci yorumladı. TFF'nin G.Saray'a karşı sistematik bir muhalefeti olduğunu belirten Epözdemir, Fatih Terim'in gönderilme sürecinde de hatalar olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: "Sayın başkanla yaptığım bütün görüşmelerde TFF'nin tavrına karşı duruş sergilememiz gerektiğini söyledim ama sayın başkan 'Nezaketli olalım, biz sistemi değiştireceğiz' dedi. Galatasaray'ın yönetim kurulu toplantılarına Fenerbahçe üyesi olup da istifa etmiş danışmanlar katılıyordu. Fatih Terim'in gönderilmesi zamanlama ve yöntem bakımından son derece yanlıştı. Sportif başarı gelmedi, ibra pazarlığı yapıldı. Genç üyelere baskı kurulmaya çalışıldı ama bu da tepki topladı. Mali anlamda verilen sözler tutulmadı. Ne sponsorluk ne de kasa kolaylığı..."

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Epözdemir: Toplantımıza F.Bahçeliler katılıyordu
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