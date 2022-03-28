Epözdemir: Toplantımıza F.Bahçeliler katılıyordu

Burak Elmas yönetiminden istifa eden Rezan Epözdemir, yaşanan süreci yorumladı. TFF'nin G.Saray'a karşı sistematik bir muhalefeti olduğunu belirten Epözdemir, Fatih Terim'in gönderilme sürecinde de hatalar olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: "Sayın başkanla yaptığım bütün görüşmelerde TFF'nin tavrına karşı duruş sergilememiz gerektiğini söyledim ama sayın başkan 'Nezaketli olalım,biz sistemi değiştireceğiz' dedi. Galatasaray'ın yönetimkurulu toplantılarınaFenerbahçe üyesi olup da istifaetmiş danışmanlar katılıyordu. Fatih Terim'in gönderilmesi zamanlama ve yöntem bakımından son derece yanlıştı. Sportif başarı gelmedi, ibra pazarlığı yapıldı. Gençüyelere baskı kurulmayaçalışıldı ama bu da tepkitopladı. Mali anlamda verilen sözler tutulmadı. Ne sponsorluk ne de kasa kolaylığı..."