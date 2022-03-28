Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye başladı. Siyah-Beyazlılar, Fransız hocanın sistemine uygun bir takım kurmak amacıyla harekete geçti. Kartal, bir dönem Galatasaray forması da giyen oyuncu ile sezon başından beri ısrarla istediği milli stoperi transfer etmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesi sona ererken Vida, Larin ve Güven dışında kimseye yeni sözleşme teklifi yapılmadı.
Valerien İsmael, 8 haftalık süreçte kimlerle devam etmek istediğine karar verecek.
Fiziksel gelişim, tempo ve mücadele üçgeninde zinde bir takım kurmak isteyen 46 yaşındaki teknik adamın vereceği rapora göre gönderilecek isimlerin sayısının 14'ün üzerine çıkabileceği belirtildi. Mukaveleleri devam eden oyuncuların da satış listesine konulma ihtimali bulunuyor.
ÜÇLÜ SAVUNMAYA FAVORİ KORAY, PLASE KAAN
Bu arada Teknik direktör sorununu Valerien İsmael ile çözen Beşiktaş, şimdi de Fransız hocanın 3-4-3 sistemine uygun oyuncuları transfer etmek için çalışmalarına hız verdi.
Gelecek sezon 11'deki yerli oyuncu sayısının 4'e yükseleceğini hesap eden Siyah-Beyazlılar, savunma için Koray Günter veya Kaan Ayhan'ı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.
İki oyuncunun da menajerliğini yapan Ersin Akan'la görüşen yönetim, önceliği Verona forması giyen Koray'a verdi.
27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Bunun avantajını kullanmak isteyen Beşiktaş, uygun bir bonservisle deneyimli stoperi almak istiyor.
SASSUOLO VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI!
Kaan Ayhan ise daha önce Beşiktaş'ın gündemini oldukça fazla meşgul etmiş, kulübü Sassuolo peşin 6 milyon Euro talep edince transferi gerçekleşmemişti.
Siyah-Beyazlılar, Kaan'ın mali şartlarının daha yüksek olacağını hesap ediyor. Bu nedenle Verona forması giyen Koray için yapılacak görüşmelerden sonuç alınmazsa Kaan'a yoğunlaşılacak.
Kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, az forma şansı bulmasından dolayı İtalyan ekibinde mutsuz...
Sassuolo oyuncusuna sezon başında verdiği daha fazla süre sözünü şu ana kadar tutmuş değil.
KORAY GÜNTER KİMDİR?
Borussia Dortmund'un altyapısından yetişen Koray Günter, 2014-18 yılları arasında Galatasaray formasını giydi.
Sarı-Kırmızılı takımda 50 maça çıkan Koray, 4 sezonun ardından Genoa'ya transfer oldu. Daha sonra Hellas Verona'ya önce kiralık sonra da bonservisiyle verildi.