Son dakika: Fenerbahçe’den 3 Süper Lig oyuncusuna kanca! Ali Koç devrede...

1996 doğumlu santrfor Umut ise 23 mücadeleye 11'de başlayıp 14 gol attı. F.Bahçe bu oyuncular için henüz bir teklif yapmadı. Mali duruma göre en az ikisinin kadroya katılması hedefleniyor. Başkan Ali Koç'un, iyi ilişkileri sayesinde bu transferlerde kilit rol oynaması bekleniyor.