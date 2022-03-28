Son dakika: Fenerbahçe’den 3 Süper Lig oyuncusuna kanca! Ali Koç devrede...

Sezona Vitor Pereira ile başlayan fakat Portekizli hocayı 17. haftada gönderen Fenerbahçe yönetimi, sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı göreve getirdi. Yeni sezon için hangi hocanın takıma getirileceği merak ediliyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıklar devam ederken, transfer için de harekete geçildi. Löw'ü takımın başına getirmek isteyen Ali Koç, henüz Alman hocayı ikna etmiş değil.
SEZONUN FORMDA İSMİ UMUT BOZOK DA LİSTEDE
Bunlar sol bek Eren Elmalı, 6 numara oynayan Doğucan Haspolat ve santrfor Umut Bozok... 2000 doğumlu Eren bu sezon ligde 22 maça 11 başladı. Yine 22 yaşındaki Doğucan ise 16 karşılaşmasında 11'de görev aldı.
1996 doğumlu santrfor Umut ise 23 mücadeleye 11'de başlayıp 14 gol attı. F.Bahçe bu oyuncular için henüz bir teklif yapmadı. Mali duruma göre en az ikisinin kadroya katılması hedefleniyor. Başkan Ali Koç'un, iyi ilişkileri sayesinde bu transferlerde kilit rol oynaması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN KRİZİ
Fenerbahçe'de alınan sürpriz bir kararla takımın yıldız futbolcularından Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Türk asıllı Alman yıldız, bundan sonraki kariyerinde ne yapacağı büyük bir merak konusu.
Yıldız futbolcunun, Sarı-lacivertli kulüple anlaşmalı bir şekilde yol ayrımına geldiği ve yeni adresinin bile planlandığı ortaya çıktı.
KADRO DIŞI KARARI!
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan kadro dışı açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi.
33 yaşındaki yıldız futbolcu, kadro dışı kararının ardından Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağının olduğu bir fotoğrafla "Aslolan Fenerbahçe'dir" paylaşımını yaptı.
TOPLAMDA 25 MAÇ KAÇIRDI
Yıldız oyuncu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla yarım sezonda çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı. Mesut, ilk sezonunda sakatlık ve antrenman sakatlığı nedeniyle 11 maçta forma giymedi.
'TEDAVİM 2 HAFTA SÜRECEK'
Konya maçında sakatlanan Szalai, dün FBTV'ye konuk oldu. Hızla iyileştiği müjdesini veren Macar stoper, "Doktorlar tedavimin 2 hafta süreceğini söyledi. Bugün (dün) 7. günüm. Süreç iyi gidiyor ve hızla iyileşiyorum. Olabildiğince erken dönüp takıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.