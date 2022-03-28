Mali kongrede en sert eleştirilere maruz kalan yönetici Işıtan Gün, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'in göreve getirilmesinde önemli rol oynamıştı.
İspanyol hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda Burak Elmas ve Işıtan Gün'ün olmadığı düzende kalması imkansıza yakın görünüyor.
59 yaşındaki çalıştırıcının 2022-23 sezonu için sözleşmesinde yazan garanti ücreti 1.5 milyon Euro...
İSTİFAYA YANAŞMAZSA...
Katalan hoca, yeni sezon öncesinde istifaya yanaşmazsa bu para ödenecek ya da ortak noktada buluşulup indirimli bir ücretle yollar ayrılacak.