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Giriş Tarihi: 28.3.2022 08:49 Son Güncelleme: 28.3.2022 08:51

Son dakika: Galatasaray'da ayrılık sesleri! Domenec Torrent...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da ayrılık sesleri! Domenec Torrent...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kötü gidişat ile birlikte teknik direktör Fatih Terim’in ardından koltuğa oturan 59 yaşındaki çalıştırıcı Domenec Torrent, performansı ile yerden yere vurulurken artık tutunacak dalı da kalmadı. İspanyol hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda takımda kalması imkansıza yakın görünüyor. İşte tüm detaylar...

Mali kongrede en sert eleştirilere maruz kalan yönetici Işıtan Gün, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'in göreve getirilmesinde önemli rol oynamıştı.

İspanyol hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda Burak Elmas ve Işıtan Gün'ün olmadığı düzende kalması imkansıza yakın görünüyor.

Mayıs ayında seçilecek yeni başkan ve yönetim, Fatih Terim sonrası camianın içine sinmeyen Torrent'le devam etmeyecek ve yeni teknik direktörünü belirleyecek.

59 yaşındaki çalıştırıcının 2022-23 sezonu için sözleşmesinde yazan garanti ücreti 1.5 milyon Euro...

İSTİFAYA YANAŞMAZSA...

Katalan hoca, yeni sezon öncesinde istifaya yanaşmazsa bu para ödenecek ya da ortak noktada buluşulup indirimli bir ücretle yollar ayrılacak.

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Son dakika: Galatasaray'da ayrılık sesleri! Domenec Torrent...
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