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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Takımları değil kendileri parladı

Takımları değil kendileri parladı

Kanarya’nın Macar stoperi Szalai, 8 milyon Euro’luk yükselişle listenin ilk sırasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımdan Kerem ise 7.5 milyon Euro ile onu takip etti

Süper Lig'de zirve yerine küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Galatasaray ile elinde sadece lig ikinciliği kalan ve umutlarını son 8 haftaya taşıyan Fenerbahçe, sahada mutlu olmadı... İki kulübün yüzünü aldıklarında kapalı kutu olan isimler güldürdü. Bu sezon piyasa değerini en çok arttıran futbolcular listesi yapıldığında ilk 5'te Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 futbolcu yer aldı. Sarı-lacivertli takımın 2020-21 sezonunun devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'dan 2.2 milyon Euro bonservis ödeyerek imza attırdığı Macar defans oyuncusu Attila Szalai, 8 milyon Euro yükselişle piyasa değerini 15 milyon Euro'ya çıkardı.

İSTEYEN 20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARACAK
Galatasaray'ın 24Erzincanspor'dan bedelsiz renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu ise 7.5 milyon Euro artışla 11 milyon Euro'luk bir değere ulaştı. F.Bahçe'nin Vitor Pereira'nın isteği üzerine Güney Kore'den aldığı stoper Min-jae Kim, 7 milyon Euro yükseliş gösterip listenin 3. sırasında kendine yer buldu. Onu sarı-kırmızılı takıma Kopenhag'tan gelen Victor Nelsson (5 milyon Euro) ve 4 yıldır sarılacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu (3.8 milyon Euro) takip etti. İki kulüp de 25 yaş ve altı oyuncuları için kapıyı 20 milyon Euro'dan açıyor.
BERKAY TURAN

'TEDAVİM 2 HAFTA SÜRECEK'
KONYA maçında sakatlanan Szalai, dün FBTV'ye konuk oldu. Hızla iyileştiği müjdesini veren Macar stoper, "Doktorlar tedavimin 2 hafta süreceğini söyledi. Bugün (dün) 7. günüm. Süreç iyi gidiyor ve hızla iyileşiyorum. Olabildiğince erken dönüp takıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.

3 'PAŞA'YI İZLİYOR
F.BAHÇE gelecek sezon 4, sonraki yıl 5 olacak sahadaki Türk oyuncu sayısı için çalışmalarını sürdürüyor. İkinci yarıda müthiş bir çıkışa imza atan Kasımpaşa'yı gözlem altına alan sarı-lacivertliler, 3 oyuncuyu listeye yazdı. Bunlar sol bek Eren Elmalı, 6 numara oynayan Doğucan Haspolat ve santrfor Umut Bozok... 2000 doğumlu Eren bu sezon ligde 22 maça 11 başladı. Yine 22 yaşındaki Doğucan ise 16 karşılaşmasında 11'de görev aldı. 1996 doğumlu santrfor Umut ise 23 mücadeleye 11'de başlayıp 14 gol attı. F.Bahçe bu oyuncular için henüz bir teklif yapmadı. Mali duruma göre en az ikisinin kadroya katılması hedefleniyor. Başkan Ali Koç'un, iyi ilişkileri sayesinde bu transferlerde kilit rol oynaması bekleniyor.
VOLKAN DEMİR

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