Takımları değil kendileri parladı

Kanarya’nın Macar stoperi Szalai, 8 milyon Euro’luk yükselişle listenin ilk sırasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımdan Kerem ise 7.5 milyon Euro ile onu takip etti
Süper Lig'de zirve yerine küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Galatasaray ile elinde sadece lig ikinciliği kalan ve umutlarını son 8 haftaya taşıyan Fenerbahçe, sahada mutlu olmadı... İki kulübün yüzünü aldıklarında kapalı kutu olan isimler güldürdü. Bu sezon piyasa değerini en çok arttıran futbolcular listesi yapıldığında ilk 5'te Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 futbolcu yer aldı. Sarı-lacivertlitakımın 2020-21 sezonunun devrearasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibiLimassol'dan 2.2 milyon Eurobonservis ödeyerek imza attırdığı Macar defans oyuncusu Attila Szalai, 8 milyon Euro yükselişle piyasa değerini 15 milyon Euro'ya çıkardı.
İSTEYEN 20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARACAK
Galatasaray'ın 24Erzincanspor'dan bedelsiz renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu ise 7.5 milyonEuro artışla 11 milyon Euro'luk birdeğere ulaştı. F.Bahçe'nin Vitor Pereira'nın isteği üzerine Güney Kore'den aldığı stoper Min-jae Kim, 7 milyon Euro yükseliş gösterip listenin 3. sırasında kendine yer buldu. Onu sarı-kırmızılı takıma Kopenhag'tan gelen Victor Nelsson (5 milyon Euro) ve 4 yıldır sarılacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu (3.8 milyon Euro) takip etti. İki kulüp de 25 yaş ve altı oyuncularıiçin kapıyı 20 milyonEuro'dan açıyor. BERKAY TURAN
'TEDAVİM 2 HAFTA SÜRECEK' KONYA maçında sakatlanan Szalai, dün FBTV'ye konuk oldu. Hızla iyileştiği müjdesini veren Macar stoper, "Doktorlartedavimin 2 hafta süreceğinisöyledi. Bugün (dün)7. günüm. Süreç iyi gidiyor ve hızla iyileşiyorum. Olabildiğince erken dönüptakıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.
3 'PAŞA'YI İZLİYOR
F.BAHÇE gelecek sezon 4,sonraki yıl 5 olacak sahadakiTürk oyuncu sayısı içinçalışmalarını sürdürüyor.İkinci yarıda müthiş bir çıkışaimza atan Kasımpaşa'yıgözlem altına alan sarı-lacivertliler,3 oyuncuyu listeyeyazdı. Bunlar sol bekEren Elmalı, 6 numara oynayanDoğucan Haspolat vesantrfor Umut Bozok... 2000doğumlu Eren bu sezon ligde22 maça 11 başladı. Yine 22yaşındaki Doğucan ise 16karşılaşmasında 11'de görevaldı. 1996 doğumlusantrfor Umut ise23 mücadeleye 11'debaşlayıp 14 gol attı.F.Bahçe bu oyunculariçin henüz birteklif yapmadı.Mali durumagöre en azikisinin kadroyakatılmasıhedefleniyor. BaşkanAli Koç'un, iyi ilişkilerisayesinde bu transferlerdekilit rol oynaması bekleniyor.
VOLKAN DEMİR