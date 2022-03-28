TFF’den Elmas’a: Hayal ürünü

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Genel Kurul'da üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında "Federasyon Başkanınınodasında hocama (Fatih Terim)laf edildiği zaman masaya yumrukvurdum" ifadelerini kullanmıştı. TFF'den Elmas'a yanıt geldi. Açıklamada, "Sayın Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür. TFF Başkanı'nınodasında, kurumlara yakışırşekilde ve son derece nezaketölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerindenoynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.