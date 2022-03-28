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Giriş Tarihi: 28.3.2022

TFF’den Elmas’a: Hayal ürünü

TFF’den Elmas’a: Hayal ürünü
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Genel Kurul'da üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında "Federasyon Başkanının odasında hocama (Fatih Terim) laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" ifadelerini kullanmıştı. TFF'den Elmas'a yanıt geldi. Açıklamada, "Sayın Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür. TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

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TFF’den Elmas’a: Hayal ürünü
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