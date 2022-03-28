Torrent’in kalması artık mucize

Fatih Terim’in ardından koltuğa oturan 59 yaşındaki çalıştırıcı, performansı ile yerden yere vurulurken artık tutunacak dalı da kalmadı. 1.5 yılık kontratı olan Domenec Torrent’in gelecek sezon alması gereken ücret 1 milyon 500 bin Euro
Mali kongrede en sert eleştirilere maruz kalan yönetici Işıtan Gün, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'in göreve getirilmesinde önemli rol oynamıştı. İspanyol hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda BurakElmas ve Işıtan Gün'ün olmadığıdüzende kalması imkansızayakın görünüyor. Mayıs ayında seçilecek yeni başkan ve yönetim, Fatih Terim sonrası camianın içine sinmeyen Torrent'le devam etmeyecek ve yeni teknik direktörünü belirleyecek. 59 yaşındaki çalıştırıcının2022-23 sezonu için sözleşmesindeyazan garanti ücreti 1.5milyon Euro... Katalan hoca, yeni sezon öncesinde istifaya yanaşmazsa bu para ödenecek ya da ortak noktada buluşulup indirimli bir ücretle yollar ayrılacak.
CENGIZ DÖNEMI İBRA EDİLDİ
KONGREDE merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu mali ve idari olarak ibra edildi. 1 Ocak 2021- 21 Haziran 2021 dönemini kapsayan Cengiz dönemi için 1372 oy kullanıldı. İdari olarak 918 ibra, 421 ibrasızlık, 32 çekimser ve 1 geçersiz oy çıktı.Mali oylamada ise 958 ibra, 377 ibrasızlık, 36 çekimser ve 4 geçersiz rey çıktı.
ERDOĞMUŞ İHRAÇ EDİLDİ
MUSTAFA Cengiz döneminde Sicil Kurulu başkanlığı yapan Selçuk Erdoğmuş, genel kurul öncesi mevcut Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilmişti. İbra oylamasının ardından Erdoğmuş'un ihracı Kurul'un onayına sunuldu ve 9 oy farkla karar onandı. BurakElmas'ı Selçuk Erdoğmuş'un ihracıyüzünden geçmiş yönetiminçoğunluğu ibra etmedi.