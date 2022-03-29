Ahmet Nur Çebi'den iddialı açıklama! "Son 35 senenin en iyi takımını yaptık ama..."

"İKİ KERE HOCA DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Çebi, kısa süre önce Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmaya vardıklarını hatırlatarak, "Yeni hocamız aslında çok zor bir seçimdi. 2 ay kalmıştı. 'Seçelim, seçmeyelim, yapalım, yapmayalım, bekleyelim, kongre gidiyoruz, nezaketsizlik yapmayalım' derken maalesef çok değerli iki Beşiktaşlı hocamızın, Beşiktaş'a zarar vermemek adına yaptığı fedakarlıklar sonucu iki kere hoca değiştirmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz, Sergen hocamız kupaların sahibiydi, teknik direktörüydü. Sonra altyapımızdan çok kıymetli bir hocamızı getirdik. O hocamız da yükü bu kadar çekebildi. Daha fazlasını arzu ettik ama yaşadığı, duyduğu şeyler biraz kendisini travmatik anlamda çok üzdü. Özellikle bazı Beşiktaşlılar var. Beşiktaşlı olduğunu iddia edenler var. Sadece kazandığınız gün sizi alkışlıyor. Hocanızı göklere çıkarıyor. Bir sonraki maç aynı kişiyi, aynı hocayı yerin altına alabiliyor. Böyle Beşiktaşlılar bu camiaya çok şey vermez ama varlar, bizimdir, parçamızdır. Onları da bir tarafa koyamayacağız ama onların etkilediği hocamızın bırakması neticesinde şu anda Valerien Ismael'i getirdik. Bugün çalışan arkadaşlarla konuşuyordum. Sabahın 5.30 ile 6.00'sında iş başı yapan, çok alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan sahil bandında yer alan Beşiktaş Meydanı'nda yenileme çalışması yapılacağı müjdesini verdi. Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk da meydandaki yenileme çalışmalarına verdiği destekten dolayı Seçer'e teşekkür etti.